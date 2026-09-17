跨國合作打群架新趨勢 SK海力士也要找夥伴

華邦（2344）發動台灣記憶體業史上最大跨國併購之際，路透16日稍早引述消息人士報導，SK海力士與英特爾洽談，打算首次在美國生產記憶體。

這透露這波記憶體史上最大多頭行情下，跨國併購或合作案，成為業界新趨勢。不過，SK海力士隨後聲明表示，尚未做出任何決定。英特爾股價和SK海力士ADR在紐約早盤仍雙雙開高，漲幅至少3%。

SK海力士表示，「報導提及的與任何公司合作，或在美國生產記憶體晶片之事，目前都沒有任何定論。本公司正在探索各種方案，以加強自身的全球競爭力，但尚未敲定任何具體計畫或安排」。彭博資訊報導，南韓當局已證實，原定17日對國會簡報有關對美投資計畫的首個項目，現已延期。

根據路透的報導，兩家公司可能的合作方式之一是，SK海力士租用英特爾俄亥俄州廠的部分土地；另一可能是SK海力士與英特爾、以及其他雲端大廠成立合資公司。

SK海力士也可能考慮以其他方式來達成協議。路透表示，不清楚SK海力士會生產哪種記憶體。SK海力士產品包括DRAM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、高頻寬記憶體（HBM）等。

一旦達成協議，英特爾可望減輕財務壓力，也是川普政府的一大勝利。