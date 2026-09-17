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Meta衝自研AI晶片！台積電進補 晶心科同步受惠

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者鐘惠玲／綜合報導
Meta正加快自研AI晶片腳步，規劃明年上半年起在旗下資料中心部署新一代自研AI晶片，並於一年內完成高達1GW（10億瓦）算力建置。 路透
Meta正加快自研AI晶片腳步，規劃明年上半年起在旗下資料中心部署新一代自研AI晶片，並於一年內完成高達1GW（10億瓦）算力建置。 路透

Meta正加快自研AI晶片腳步，規劃明年上半年起在旗下資料中心部署新一代自研AI晶片，並於一年內完成高達1GW（10億瓦）算力建置。Meta自研AI晶片量能喊衝，法人看好將帶旺台積電（2330）、晶心科（6533）等協力廠。

綜合外電報導，Meta於2023年宣布投入自研AI晶片「MTIA」，目前正在測試第三代產品「MTIA 450」，代號為「Arke」，預定明年上半年開始部署，後續更新的第四代「MTIA 500」，代號為「Astrid」則預計2027年底逐漸進入資料中心，使用規模將進一步擴大。

Meta表示，每一代晶片都會承擔更多技術風險，但可換取更好的效能，包括提高每瓦電力、每美元支出的運算效能等。

若以資料中心最重要的耗電量來衡量，Meta已承諾在12個月內部署總耗電規模超過1GW的自研AI晶片。外電報導，Meta近年大舉擴建AI基礎設施，自研晶片是其中的重要一環。Meta與博通合作設計，並交由台積電生產，希望能逐步降低對輝達AI晶片的依賴。

另外，Meta是晶心科第一大客戶，Meta數代自研AI晶片已採用晶心科的IP。隨著Meta全力衝刺自研AI晶片量能，晶心科同步受惠。對於客戶端訂單情形，晶心科不予評論。

外電報導，Meta超級智慧實驗室（Meta Superintelligence Labs）也參與晶片調校，提供未來AI模型及推論運算需求等資訊。Meta高層表示，由於許多工程都由該公司自行完成，執行自家AI模型時，這些晶片的效率可以高於「輝達目前出貨的任何產品」。

外電提到，台積電9月1日已將12組新款晶片送到Meta，實際效能與Meta模擬的結果僅相差2%至3%。相關團隊收到晶片第一天，就成功用來執行Meta自家模型，以及DeepSeek、阿里巴巴的AI模型等。初步測試顯示晶片設計沒有明顯問題，但在工廠逐步提高產量之際，仍需數月時間進行測試和調校。

Meta四代自研AI晶片都仰賴高頻寬記憶體（HBM），主要鎖定一般用途的AI推論，並非要求模型極快回應的高速推論市場。

晶片 Meta 台積

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