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一如市場預期… Fed全票通過升息1碼 暗示年底前再升息

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美加密幣法案卡關 衝擊幣圈

經濟日報／ 編譯莊瑞萌／綜合外電

川普政府具指標意義的「數位資產市場清晰法案」（CLARITY Act），15日遭聯邦參議院擋下，未能進入下個程序階段，主因為兩黨參議員對道德條款的嚴格度有歧見，對幣圈構成重大衝擊。

參院15日對「清晰法案」進行程序動議表決，希望讓法案進入下個辯論階段，但最後有49票贊成、50票反對，未達程序表決所需的60票門檻，因而被擋下，而且有四名共和黨參議員「跑票」，加入民主黨陣容。

這項加密貨幣產業支持的法案，在期中選舉前受挫，可能持續遭擱置到選後，但選後通過的可能性更低，因為民主黨可能掌控眾院，手擁更多籌碼。

這項法案有望為數位資產建立首個全面監管框架，共和黨與民主黨已談判一年多，但隨著川普在美國總統第二任期累積大量加密貨幣財富，民主黨堅持加強道德防弊條款，避免美國總統從該產業得利。

法案 民主黨 美國

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