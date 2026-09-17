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一如市場預期… Fed全票通過升息1碼 暗示年底前再升息

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蓋茲：善用AI消弭不平等

經濟日報／ 記者顏伶如／綜合報導

微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）在蓋茲基金會的年度「守門員報告」中，呼籲科技公司與世界領袖立刻採取行動，確保人工智慧（AI）用於消弭社會不平等，而非擴大差距。

蓋茲在報告中指出：「不平等就是這樣變嚴重的：能讓生活更輕鬆、提高生產力、有時甚至能拯救生命的技術，總是先送到那些已擁有最多資源的人們手中。」

蓋茲8月在個人部落格發文時寫道，AI若不是成為「最偉大的平等推手」，便將成為「最糟糕的不平等肇因」。他說，AI將讓人們有能力從事詐欺、傳播不實訊息、監視、網路攻擊以及生物恐怖主義，市場將為那些人設計最棒的AI工具。

蓋茲基金會也承諾，未來兩年將提供10億美元，協助改善AI取得管道，發展以AI為核心的計畫，包括以當地語言訓練AI模型、改善醫療成果、升級教育工具，並為全球各地小型農業提供資訊。基金會還將投入1億美元，協助成立弱勢族群語言、能反映在地情境的資料庫。該基金會正在尋求與幾家規模最大的AI公司合作。

蓋茲基金會執行長蘇茲曼表示，若要讓AI能對加快進步有幫助，就必須在所有語言都能表現良好，不能只是在英文或中文。

人工智慧 微軟 拯救

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