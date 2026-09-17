貝森特：干預日圓對美有利 公債殖利率走揚是「全球性問題」造成

美國財政部長貝森特在國會聽證會表示，美國聯手日本買進日圓，只動用「象徵性」金額，就已達到支持日本政策的效果。對於近來公債殖利率不斷上揚，貝森特說這是「全球性問題」造成的。

貝森特15日出席眾議院金融服務委員會聽證會時表示，美國7月31日聯手日本干預匯市、買進日圓，符合美國利益。他說：「日圓走強有利美國出口，也代表日本政府不必為籌措干預匯市所需外幣，而出售美國資產。」

美日出手干預前，日圓兌美元已跌至40年低點。日本買進日圓時必須賣出美元，也可能出售美國公債。日本目前仍是美國公債最大海外持有國。

貝森特說，美國只動用「象徵性」金額，就能向市場表明支持日本政策。市場人士估計，美國財政部這次買進日圓動用的資金遠低於10億美元；相較之下，日本從7月底到8月底投入創紀錄的964億美元。貝森特表示，獲利雖然「不是目的」，但財政部已從這次日圓操作賺進數千萬美元。

此外，貝森特強調，美國債券市場是全球表現最佳的市場，財政部將致力保持美國公債市場的穩健和深度。他還提到，若沒有關稅退款，2026年度的財政政赤字本該減少。不過他也說，財政整頓「即將到來」，3%的財政赤字目標，對美國的債務曲線至關重要，儘管他也說，發放美國公民每人5,000美元支票是個好主意，且在不影響赤字的情況下發錢的途徑是存在的。川普日前表示，如果共和黨在期中選舉後繼續掌控國會，將向美國成年人發放5,000美元。

面對美國債務膨脹和市場對財政惡化的憂慮，貝森特說：「我相信有辦法做到，而且不會影響財政赤字。」不過他沒有說明這筆支出如何籌措，只表示財政部研究這項計畫「已經有一段時間」。