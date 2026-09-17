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LVMH市值 跌出歐洲前十強

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

受精品支出憂慮拖累，昔日「歐股市值王」路易威登酩軒（LVMH）集團股價今年來直直落，至15日收盤市值已跌出歐洲上市企業前十名榜外，法股市值榜首也拱手讓給美妝集團萊雅（L'Oreal）。

LVMH股價15日收盤大跌2.64%，跌幅甚至大於歐洲精品類股指數的1.5%。LVMH市值隨之降至2,010億歐元（2,320億美元），落後萊雅與德國西門子（Siemens），跌出歐股市值前十名，為2017年來首見。

LVMH股價在2023年一度突破每股900歐元（1,038美元），是當時歐洲市值最高企業，但此後股價已下跌約55%，今年來跌幅更達37%，回到新冠疫情期間水準，主因是中國大陸精品需求轉弱，加上中東衝突打擊消費。雪上加霜的是，LVMH金雞母路易威登（Louis Vuitton），近期因與中國茶飲公司的商標爭議，引發當地消費者反彈，加劇在該市場的挑戰。多家券商已下調LVMH的投資評等與目標價。

相較下，萊雅今年股價上漲5%，部分受強勁獲利支撐。LSEG數據顯示，萊雅15日市值約2,030億歐元（2,340億美元），躍居法股市值榜首，成為2017年來，首家登上巴黎股市市值冠軍的非精品企業。

貝倫貝格銀行（Berenberg）分析師安德森指出，這反映出所謂的「口紅效應」：當經濟不景氣時，相較於高價手提包，小額犒賞型商品更容易吸引消費者。貝恩公司（Bain）估計，過去三年約6,000萬名消費者已停止購買精品，持續漲價讓高端時尚品牌對許多買家變得難以負擔。

LVMH執行長阿諾特財富也隨股價縮水。彭博億萬富豪指數顯示，他上周已跌出全球前十大富豪。

歐洲 市值 西門子

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