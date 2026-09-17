放慢腳步？OpenAI募資上看1.2兆美元

ＡＩ龍頭呼籲放慢腳步之際，OpenAI執行長奧特曼十五日表示，他有信心ＡＩ業者能在不對社會造成重大傷害下安全發展ＡＩ；OpenAI也正和投資人初步洽談新一輪募資，市值可能突破一點二兆美元，為最快二○二七年上市預作準備。

奧特曼在舊金山Dreamforce大會和Salesforce執行長貝尼奧夫對談時說，「我非常有信心，我們公司和整個產業都有能力安全做到這件事」。

不過，衛報十五日報導，ＡＩ代理正迅速創造奇怪的新方言，以人類難以理解的語言彼此交談。美國紐約前沿ＡＩ實驗室Emergence執行主席尼塔指出，這些ＡＩ代理並未被指示發明語言，卻自行發展出新詞彙、共同含義和溝通慣例，其他代理也跟著採用，這些新語言恐演變成人類看得見對話，卻很難理解的程度，「對ＡＩ監督構成挑戰」。

Emergence研究人員發現，全球數家最大ＡＩ公司的模型被要求在實驗性社會中合作後，短短幾天就創造出從未被明確教導的詞組、縮寫和含義，並使用詩意隱喻和生硬商業行話，ＡＩ代理彼此溝通愈多，語言也愈不透明。

OpenAI已和競爭對手Anthropic、Google DeepMind就ＡＩ安全展開合作。OpenAI全球政策主管黎漢說，三家公司已討論數周，且OpenAI認為，業者合作處理安全問題不需取得反壟斷豁免；他並以航空業為例指出，企業為安全問題彼此合作早有先例。