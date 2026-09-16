快訊

火焰竄天！北市中正區民宅驚傳火警 台大醫院也聞到刺鼻煙味

聽新聞
0:00 / 0:00

新品潮還沒完？傳蘋果擬推AI伺服器 採輝達技術搶企業市場

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
蘋果據傳擬推出AI伺服器，並可能採用輝達（NVIDIA）的互連技術。路透
蘋果據傳擬推出AI伺服器，並可能採用輝達（NVIDIA）的互連技術。路透

科技媒體The Information 16日引述知情人士報導，蘋果研擬在一款規劃中的企業用伺服器中，搭載自研晶片，且可能採用輝達（NVIDIA）的NVLink Fusion互連技術，藉此重返伺服器市場。蘋果股價早盤聞訊上漲0.3%。

蘋果目前已在休士頓生產自家伺服器，但據傳正評估推出可對外銷售的機架式伺服器產品，銷售對象包含AI開發商、其他企業和政府。傳聞中的產品主要有兩款，其一搭載兩顆M8 Ultra晶片，另一款則配備四顆仍未發布、且尚在早期開發階段的M8 Ultra處理器。

蘋果據稱也考慮採用NVLink Fusion這項高頻寬、低延遲的互連技術。該技術可讓企業將自家晶片與AI加速器，直接接入輝達先進的資料中心基礎設施。輝達近來已開放相關技術，供其他業者取得授權並採用。

規劃中的伺服器產品可能在2029年上市，主攻AI推論市場。然而，這類硬體價格勢必相當高昂，目前不清楚哪些客戶有能力負擔。

蘋果當年停產Xserve後，便退出伺服器業務，如今可能以M8 Ultra晶片重新進軍該市場，並全面整合輝達NVLink Fusion技術。企業與政府也是當年Xserve主要鎖定的客群。

據稱，特納斯在該計畫約莫一年前在蘋果內部萌芽時，就已經表示支持。而該計畫也確實需要新任執行長的全力支持，因為蘋果必須在計畫正式啟動前，就提前採購數量極為龐大、價格高昂的零組件。

輝達 伺服器 蘋果

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘋果衝Siri AI 新品潮來了

夏普攜手鴻海供應鏈 進軍AI伺服器市場

鴻海攻日本AI伺服器市場！借重夏普品牌 瞄準五年後營收513億

記憶體明年還要漲30%起跳！傳蘋果「點頭吞了」…網：果粉會買單

相關新聞

美股早盤／靜候Fed決策…費半續揚 英特爾與SK海力士衝高

聯準會（Fed）預料將在16日會議上升息1碼，有助緩和通膨惡化的憂慮，美股四大指數16日早盤漲跌互見。

Fed升息箭在弦上…黃金4300美元還能追？三大首席揭金價下一步

國際金價16日重新站上每英兩4,300美元，美國聯準會（Fed）利率決策進入倒數，市場押注升息1碼機率已超過九成。三大首席經濟學家認為，由於升息預期已高度反映，這次Fed是否如預期升息固然重要，但真正牽動金價的將是Fed主席華許（Kevin Warsh）會後談話及最新點陣圖...

就跟吃飯一樣？儘管通膨讓日子難過 日本玩家手遊課金不減反增

日本政府調查顯示，雖然通膨迫使家庭限縮了其他支出，但花在遊戲內「課金」的支出卻反而增加。

新品潮還沒完？傳蘋果擬推AI伺服器 採輝達技術搶企業市場

科技媒體The Information 16日引述知情人士報導，蘋果研擬在一款規劃中的企業用伺服器中，搭載自研晶片，且可能採用輝達（NVIDIA）的NVLink Fusion互連技術，藉此重返伺服器市場。蘋果股價早盤聞訊上漲0.3%。

美8月零售銷售火燙升幅超過預期 美股期指漲

美國8月零售銷售強勢反彈，反映季節調整效應與部分物價提高，強化整體數據升幅。市場靜候利率決策，美股期指16日攀高。

星巴克擬出售日本事業多數股權 重心轉回美國本土

知情人士透露，星巴克（Starbucks）正考慮出售日本事業的多數股權，這筆潛在交易對該事業的估值大約30億美元。此舉意味著該公司將出脫日本這個最大海外直營市場，以聚焦於美國本土市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。