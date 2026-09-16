AI資料中心進駐曼谷市區 居民憂慮環境影響與安全

AI浪潮推升運算需求，曼谷的資料中心如雨後春筍般湧現，部分設於商業和住宅區，引發居民關注可能帶來的環境與安全問題。環境法研究機構指出，資料中心可能對能源、水資源、土地及社區造成影響，監管應納入各項衝擊。

曼谷市中心的拉瑪九世路上，毗鄰醫院的一座大型資料中心即將落成。這座幾乎沒有窗戶的灰色建築，約莫3年前開始施工，當時附近居民並不知道完工後會是資料中心，附近商家告訴中央社，最近這座建築附近出現燃油味，引發擔憂。

●資料中心矗立市中心引憂

人工智慧（AI）蓬勃發展，曼谷市區近年湧現許多資料中心，這些設施消耗大量電力。更有議員指出，部分資料中心儲存大量燃油，引發外界對能源、環境影響和安全性的關注。

據官方統計，曼谷共有43座位於商業建築內的小型資料中心，另有6座獨立資料中心，其中3座已營運、3座仍在興建，但相關許可目前暫緩。

拉瑪九世路上的資料中心正門口對面是一處傳統市場，攤販努蓬（Nupoon）表示，資料中心興建速度很快，建築規模也很大。但施工期間有噪音，當時認為建造大型建築出現噪音是正常現象，但當資料中心完工後，附近出現燃油味。

努蓬說：「有油的味道散發出來，我也不知道是怎麼回事，但如果它爆炸的話，大家都會害怕。」

其他店家也提出相同疑慮。資料中心旁的餐廳員工伊文（Even）說，她對資料中心沒意見，但也擔心日前出現的燃油味，味道甚至傳入餐廳內。

泰國當局9月初曾指出，這座資料中心排水系統確有油污及燃油味，已要求業者清除受污染的污水與沉積物，並防止油污流入附近水道。

一位不願具名、在這座資料中心附近的商家則直言，她覺得大型的資料中心不應該設在市中心，且對於它能蓋在大型醫院旁「感到驚訝」，並認為資料中心應該設立在郊區。

曼谷政府9月初已宣布不再核發新的大型資料中心許可，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）日前指出，當局稽查曼谷所有的資料中心後，未發現違規或對民眾造成困擾。

●專家籲考量綜合衝擊 泰政府將訂標準

亞洲環境法研究機構（Asian Research Institute forEnvironmental Law）法律與政策主任古茲曼（RockyGuzman）接受中央社訪問時表示，資料中心是大型實體基礎設施，可能產生顯著的電力、水資源及材料使用，帶來的衝擊和影響會相互疊加。

古茲曼解釋，首先是能源問題。多數東協國家的電網高度依賴化石燃料，因此，他認為資料中心使用的能源應來自新增的再生能源，以符合各國氣候目標。

其次是水資源，古茲曼表示，東南亞國家氣候炎熱，資料中心冷卻需求較高，並指出，部分系統依賴飲用水，而非閉環系統，因此應確保水源以永續方式取得，降低對需要水資源的社區造成的風險。

他也向中央社指出，資料中心的土地與社區影響涉及選址及土地轉換，若涉及原住民，應確保取得自由、事先和知情同意，並評估土地轉換可能造成的生物多樣性影響。

針對政府監管，古茲曼則認為，目前監管機構的腳步比「不斷湧入的投資」還慢，部分地區甚至還未正式評估或研究資料中心對電網、消費者供應及價格的影響。

他呼籲各國政府，應建立適當法規與框架管理資料中心擴張，並說：「各機構需建立共同標準及門檻，評估資料中心累積造成的影響，包括對電網、氣候目標及水資源造成的壓力。」

泰國國家經濟和社會發展委員會（NESDC）秘書長達努查（Danucha Pichayanan）15日表示，政府預計1個月內明定資料中心的框架與標準。政府也將討論選址條件，避免資料中心過度集中，並檢視水電使用效率以及可能造成的影響。