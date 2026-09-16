法國與歐盟力挺衛星群計畫 保障歐洲自主安全通訊

歐洲多國日前於巴黎國際太空峰會中重申繼續支持歐洲自主的Iris²衛星群計畫，目標是提供安全通訊服務，使歐洲免於依賴「星鏈」等外國系統，首批發射任務規劃於2029年執行。

法國上週舉辦首屆國際太空峰會（Sommetinternational sur l’espace），聚集多國領袖、部長級官員、太空人、太空機構、航太領域企業代表等，約120個外國代表團受邀參加。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）當時表示，希望歐洲提升太空領域的實力，開發自己的載人太空飛行能力，同時呼籲「共同治理」太空，並主張歐洲應在太空領域採取「歐洲優先」政策。

世界報（Le Monde）報導，峰會重點之一是強化法國與歐盟共同推動的Iris²衛星群計畫，目標是結合公私部門建構歐洲的自主衛星群，預計部署至少348顆衛星，以提供安全可靠的通訊服務，不必仰賴美國太空探索科技公司（SpaceX）旗下星鏈（Starlink）衛星系統等非歐洲企業或機構。

348顆衛星中，將有330顆運行在離地1200公里左右的低軌道，其中66顆使用敏感通訊專用的Ka波段頻率。此一衛星群可為政府機關提供安全通訊服務，包括在民防、緊急事務管理、國防及安全等領域，也可為企業提供商業服務。

此一衛星群規模會比擁有上萬顆衛星的星鏈系統小很多。

相關各方在巴黎國際太空峰會上簽署一系列合約，為這項計畫提供了政治支持。前述66顆衛星將由空中巴士防衛與太空公司（Airbus Defence and Space）在法國南部大城土魯斯（Toulouse）組裝，搭載泰雷斯艾倫尼亞太空公司（Thales Alenia Space）製造的有效載荷。

在這項計畫中，比利時新興企業Aerospacelab拿下一大筆衛星訂單，有助於使計畫進一步歐洲化；德國OHB公司則被選擇負責中軌道衛星。

Iris²計畫將由法國的歐洲電信衛星公司（Eutelsat）、盧森堡的SES和西班牙的Hispasat共同主導，3家公司組成了SpaceRISE聯盟。首批發射規劃於2029年執行，預計2030年到2032年分階段開始提供服務。

報導也指出一些問題，例如歐盟部分人士對這項計畫的前景抱有疑慮，德國希望擁有自己的軍事通訊衛星群，義大利也有意使用星鏈系統，可能會削弱歐盟整體組織能力。

顧問公司Novaspace通訊衛星專家鐵波（Jean-BaptisteThépaut）認為，SpaceRISE聯盟中有法國Eutelsat和盧森堡SES，總部位於法國的空中巴士和泰雷斯艾倫尼亞又被選為主要工業夥伴，義大利和德國或許會覺得他們投入資金，卻是在法國而不是自己國內製造就業機會，這可能導致關係緊張，使得計畫做出些許調整。

不過，一名歐洲外交官說，義大利已同意這項計畫；德國今年7月也表態支持，並致力實現Iris²計畫與德國未來軍事衛星群之間的相容性。

其他歐洲國家也陸續加入計畫，例如波蘭將為新的衛星群撥出6.56億歐元。在巴黎國際太空峰會閉幕時發表的聯合聲明中，包括義大利和德國在內的22個歐洲國家重申將「繼續支持Iris²計畫加速發展」。

然而，這項計畫所需的成本從2024年底宣布的106億歐元增加到現在的157億歐元，資金問題仍是未來觀察重點。