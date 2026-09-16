台灣能源企業設點立陶宛 拓展歐洲供應鏈布局

台灣能源業者合谷新能源在立陶宛設立子公司，作為進軍歐洲市場據點。子公司將以立陶宛為物流樞紐，銷售台灣製鋰電池產品，並布局電動車與儲能等產業，成為台灣與立陶宛在供應鏈合作的最新案例。

合谷新能源立陶宛公司近日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）BOD集團創新暨商業中心（Innovation andBusiness Center）成立，業務涵蓋產品倉儲、區域配送與庫存管理。合谷能源表示，將利用立陶宛在波羅的海與中東歐的交通優勢，提升對歐洲客戶的供應效率。

15日開幕典禮上，立陶宛能源部次長尤內維丘斯（Ignas Junevicius）、立陶宛工業家聯盟（LithuanianConfederation of Industrialists）主席賈努維丘斯（Vidmantas Janulevicius）、立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）與台灣駐立陶宛代表王雪虹等人出席祝賀。

王雪虹於開幕致詞表示，台灣與立陶宛基於自由民主共同價值進行合作，近年在科技與產業領域合作逐步深化，例如2023年雙方成立超快雷射研發創新中心，結合立陶宛研發實力與台灣產業規模，已在半導體供應鏈中展現成果。

王雪虹並指出，台立雙邊自2024年起共同投入經費推動科研合作，每年補助約10件雙邊研究計畫，主題以雷射與生技為主，2026年起進一步擴及再生能源等領域。在既有合作基礎上，期待台灣企業透過立陶宛布局歐洲市場，並與當地物流、能源及產業體系連結，共同打造具韌性的民主供應鏈。

合谷新能源立陶宛公司負責人萬啟后表示，隨著歐洲電動車、儲能系統及國防產業對鋰離子電池需求增加，公司將立陶宛視為區域物流節點，以縮短亞洲至歐洲的運輸時間並提升供應彈性，未來也不排除在當地設廠生產，更快速滿足歐洲市場需求。

立陶宛工業家聯合會會長賈努維丘斯表示，立陶宛透過港口、鐵路與公路網絡，可連結波羅的海、北歐與中東歐市場，具備發展跨境物流條件，期待合谷新能源以此為根據地逐步拓展歐洲市場，展現另一個台立合作的亮眼成果。

立陶宛友台小組主席巴諾瓦斯則表示，在當前地緣政治環境下，發展不受特定國家影響的供應鏈尤為重要，立陶宛企業界對此已有高度認知。相關合作有助降低外部壓力對產業運作的影響，強化供應鏈韌性，並期待台灣企業未來在當地持續擴展業務、深化與歐洲市場連結。

合谷新能源立陶宛公司銷售的電池產品採用台灣品牌Molicel，已應用於電動車、航太及消費性電子產品，並進入美國電動車大廠特斯拉（Tesla）及英國家電品牌Dyson等供應鏈。