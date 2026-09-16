聽新聞
0:00 / 0:00
美8月零售銷售火燙升幅超過預期 美股期指漲
美國8月零售銷售強勢反彈，反映季節調整效應與部分物價提高，強化整體數據升幅。市場靜候利率決策，美股期指16日攀高。
美國商務部人口普查局16日公布，8月零售銷售月增1.2%，高於市場預期的月增0.8%，也超過7月修正後的月減0.5%。剔除汽車與汽油的8月零售銷售，也攀升1.2%。
彭博經濟學家指出，消費者支出力道強健，聯準會（Fed）在16日利率會議上，不大需要擔心消費需求；倘若Fed如預期升息，對需求的傷害，可能超過對通膨的抑制。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。