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美8月零售銷售火燙升幅超過預期 美股期指漲

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國8月零售銷售強勢反彈。路透
美國8月零售銷售強勢反彈。路透

美國8月零售銷售強勢反彈，反映季節調整效應與部分物價提高，強化整體數據升幅。市場靜候利率決策，美股期指16日攀高。

美國商務部人口普查局16日公布，8月零售銷售月增1.2%，高於市場預期的月增0.8%，也超過7月修正後的月減0.5%。剔除汽車與汽油的8月零售銷售，也攀升1.2%。

彭博經濟學家指出，消費者支出力道強健，聯準會Fed）在16日利率會議上，不大需要擔心消費需求；倘若Fed如預期升息，對需求的傷害，可能超過對通膨的抑制。

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