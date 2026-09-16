美8月零售銷售火燙升幅超過預期 美股期指漲

國際金價16日重新站上每英兩4,300美元，美國聯準會（Fed）利率決策進入倒數，市場押注升息1碼機率已超過九成。三大首席經濟學家認為，由於升息預期已高度反映，這次Fed是否如預期升息固然重要，但真正牽動金價的將是Fed主席華許（Kevin Warsh）會後談話及最新點陣圖...

2026-09-16 20:22