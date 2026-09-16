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星巴克擬出售日本事業多數股權 重心轉回美國本土

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
星巴克擬出售日本事業多數股權。法新社
星巴克擬出售日本事業多數股權。法新社

知情人士透露，星巴克（Starbucks）正考慮出售日本事業的多數股權，這筆潛在交易對該事業的估值大約30億美元。此舉意味著該公司將出脫日本這個最大海外直營市場，以聚焦於美國本土市場。

路透報導，因未獲授權對媒體發言，而要求匿名的消息人士表示，星巴克已邀請數家財務顧問，就日本事業的不同處置方案提出建議，並對出售多數股權持開放態度。星巴克日本事業的估值目前並未公開，但消息人士表示，該事業價值可能約30億美元。

其中一名消息人士指出，最終出售的持股比率尚未決定，而星巴克最後尋求的估值，也將取決於談判結果。

消息人士表示，星巴克出售日本事業多數股權的程序，預料將吸引全球與日本本地私募基金業者的興趣。其中一名知情人士說，正式出售程序最快可能在第4季啟動。

TD Securities分析師6月曾表示，將日本事業變現，在策略上合乎情理，因為日本市場儘管是海外最大直營市場，但並非星巴克品牌的核心市場，而出售日本事業可讓管理階層更集中火力，振興美國核心業務。

此時正值執行長尼柯爾（Brian Niccol）重整星巴克全球事業版圖之際。他為恢復公司獲利能力，已在北美關閉部分門市，並裁減職位。

這些努力近日似乎傳出一點好消息，星巴克推出的限量史努比玻璃杯，原本的定價為39.95美元，在StockX轉售市場上的最高價已飆上200美元，達原售價的五倍，成為該公司利用限量周邊商品吸引顧客上門的最新例子。

顧客願意為這類杯具支付高價，顯示星巴克正借鏡球鞋與街頭潮牌的做法，透過限量商品發售帶動銷售。執行長尼柯爾2024年底上任後，重振品牌文化影響力一直是轉型計畫的核心目標之一，希望在不依賴折扣的情況下，增加來客數。

星巴克 美國 日本

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