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印尼培訓技術人才赴海外 台灣成重要就業市場

中央社／ 雅加達16日專電

台灣近年逐步擴大引進外國人力，印尼移工保護部官員法瑞德（Farid Ma'ruf）今天接受中央社採訪表示，印尼政府正在培養具備專業技能的年輕人才，盼為包括台灣在內的國際勞動市場提供符合產業需要的人力。

台灣是印尼移工主要赴工國家之一，印尼也是目前在台移工人數最多的來源國。印尼移工保護部資料顯示，今年前7月共有21萬4383名印尼移工赴海外工作，其中5萬8850人前往台灣，占總數27.45%，台灣為最大赴工目的地。

法瑞德表示，印尼政府正透過「技職人才赴海外就業計畫」（SMK Go Global）培養年輕人才，計畫採需求導向，先掌握海外職缺及產業發展，再據此規劃訓練內容；台灣也列為2026年初期優先開拓的市場之一。

依據印尼移工保護部資料，計畫目標至2029年培養50萬名人才，其中30萬人為職業高中畢業生，另20萬人為一般民眾。法瑞德指出，其他關注領域還包括運輸、營造、農業及海洋相關工作，並會依目的地條件安排不同職能，例如旅宿業的房務、SPA美容、清潔、服務生、咖啡師及廚師，以及製造業的焊接、模具及生產操作等。

台灣今年起開放旅宿業從海外引進外國技術人力，印尼成為首批來源國。台灣勞動部統計，截至8月底已有超過60家旅宿業者申請辦理國內求才程序，累積需求超過600人，顯示台灣旅宿業對海外人力已有一定需求。

對此，法瑞德表示，印尼除了強化專業能力，也重視勞工出國前的證照及外語準備，並持續推動「公平且合乎倫理的招募」，讓勞工在出國前了解工作內容及相關規範。

他說，印尼希望建立從人才培訓、職缺媒合到招募安置的完整海外就業體系，讓人才準備與目的地市場接軌，在回應產業人力需求的同時，也能強化移工保障。

印尼

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