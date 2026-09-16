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范德賴恩：歐盟無法再放任對中國貿易逆差 不惜動用一切工具

中央社／ 史特拉斯堡16日綜合外電報導
歐盟執委會主席范德賴恩。 路透社
歐盟執委會主席范德賴恩。 路透社

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩今天告訴歐洲議會，歐盟（EU）與中國的貿易談判須有成果，且為了追求貿易平衡，歐盟將動用「手中一切工具」。

法新社報導，27國組成的歐盟去年對中國貨物貿易逆差高達約3600億歐元（約新台幣13兆2000億元）。為改善嚴重貿易失衡，歐盟今夏以來持續與中國磋商，聯盟領袖並已指示歐盟執委會準備新工具來保護境內產業。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天對歐洲議會（European Parliament）發表主題演說時表示：「現在我們每天對中國的貿易逆差是10億歐元，這已經到了臨界點。有人說第2波中國衝擊即將到來，但其實已經來了。」

她說：「這種狀況無法繼續下去。這也是為何我們正與中國進行對話，好讓彼此貿易能恢復平衡。」

范德賴恩進一步表示，歐中貿易談判「現在必須要能產生成果」。她甚至說：「讓我表明清楚，我方將動用一切可用工具來讓我們的關係恢復平衡。」

此外范德賴恩指出，歐盟將加緊努力在多項關鍵原物料減少對中國的「危險依賴」，包括設立1個新的相關歐洲公司（European Corporation）來協助取得及儲備歐洲所需原物料。

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