快訊

FOMC鴿派升息定調？台指期夜盤先衝一波

警政署警務正涉毒交保！一路罵髒話、跑給媒體追 慘跌門口狼狽離去

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣開放旅宿業外國技術人力 印尼看好赴台機會

中央社／ 雅加達16日專電

台灣今年開放旅宿業引進外國技術人力印尼移工保護部官員法瑞德（Farid Ma'ruf）今天告訴中央社，印尼看好台灣新政策帶來的工作機會，認為台灣的人力需求可與印尼充沛的年輕人才互補，印尼也準備好提供所需人力。

台灣勞動部今年1月推出「跨國技術人力精進方案」，開放旅宿業從海外引進外國技術人力；台北晶華酒店8月取得首批聘僱許可，首批35名印尼籍外國技術人力14日抵台。勞動部統計，截至8月底已有超過60家旅宿業者申請辦理國內求才程序，累積需求人數超過600人。

法瑞德說，他曾到訪台灣，看到當地觀光產業發展良好且持續成長；台灣人口持續高齡化，印尼則正處於人口紅利階段，擁有大量年輕人才。

他指出，台灣提供就業機會，印尼則有充沛人力，雙方需求可以互補，台灣開放旅宿業引進外國技術人力，對台灣與印尼都是好機會。

談到印尼勞工赴台的安置方式，法瑞德表示，除了透過仲介的安置，印尼政府也提供「赴台特別安置計畫」（Special Placement Program to Taiwan, SP2T），屬於直接聘僱機制，讓勞工可直接與台灣雇主接洽。

台灣與印尼近年也持續擴大直接聘僱合作。台灣勞動部今年1月宣布，雙方達成共識，開放營造、屠宰及海洋漁撈業的雇主透過「直接聘僱聯合服務中心」專案選工，直接從印尼引進人力；直聘制度可節省國內外仲介費用，也讓雇主有更大的選工自主權。

法瑞德說，「赴台特別安置計畫」自2019年推動至今發展情況良好；對印尼勞工而言，這項機制可減輕勞工赴台安置的費用負擔，採「零費用安置」（zerocost placement）方式，不需負擔仲介費。

他表示，印尼政府更鼓勵台灣業者採用「赴台特別安置計畫」等直接聘僱管道，降低勞工赴台的安置負擔，也希望隨著台灣開放旅宿業引進外國技術人力，未來能為更多印尼年輕人才創造赴台工作的機會。

印尼 人力 移工

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

觀光署攜晶華深化國際人才培育 35名印尼籍來台實習生返台服務

卓揆談台灣國際布局 不容外力阻撓、台灣持續走向世界

吐瓦魯外長訪台 林佳龍：欣見台吐如家人般相互扶持

亞運／重賞下必有勇夫！印尼總統祭出超狂獎勵 每面金牌送30億印尼盾

相關新聞

Fed升息箭在弦上…黃金4300美元還能追？三大首席揭金價下一步

國際金價16日重新站上每英兩4,300美元，美國聯準會（Fed）利率決策進入倒數，市場押注升息1碼機率已超過九成。三大首席經濟學家認為，由於升息預期已高度反映，這次Fed是否如預期升息固然重要，但真正牽動金價的將是Fed主席華許（Kevin Warsh）會後談話及最新點陣圖...

美8月零售銷售火燙升幅超過預期 美股期指漲

美國8月零售銷售強勢反彈，反映季節調整效應與部分物價提高，強化整體數據升幅。市場靜候利率決策，美股期指16日攀高。

范德賴恩：歐盟無法再放任對中國貿易逆差 不惜動用一切工具

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩今天告訴歐洲議會，歐盟（EU）與中國的貿易談判須...

傳SK海力士與英特爾洽商 擬首次在美生產記憶體

路透引述消息人士報導，SK海力士與英特爾洽談，打算首次在美國生產記憶體。可能情況之一是，SK海力士租用英特爾俄亥俄州廠的部分土地；另一可能是SK海力士與英特爾、以及其他雲端大廠成立合資公司...

星巴克擬出售日本事業多數股權 重心轉回美國本土

知情人士透露，星巴克（Starbucks）正考慮出售日本事業的多數股權，這筆潛在交易對該事業的估值大約30億美元。此舉意味著該公司將出脫日本這個最大海外直營市場，以聚焦於美國本土市場。

亞洲首富換人做！他身家飆破3.36兆台幣登頂 靠AI比7年前爆富8倍

根據「彭博億萬富豪指數」（Bloomberg Billionaires Index）截至9月15日統計，字節跳動創辦人張一鳴身家達1055億美元（約台幣3.36兆元），首度超越印度富豪阿達尼的1048億美元，登上亞洲首富。43歲的張一鳴不僅挺過TikTok在美國一度幾乎遭關閉的監管風波，近年更搭上人工智慧（AI）熱潮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。