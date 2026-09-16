台灣開放旅宿業外國技術人力 印尼看好赴台機會

台灣今年開放旅宿業引進外國技術人力，印尼移工保護部官員法瑞德（Farid Ma'ruf）今天告訴中央社，印尼看好台灣新政策帶來的工作機會，認為台灣的人力需求可與印尼充沛的年輕人才互補，印尼也準備好提供所需人力。

台灣勞動部今年1月推出「跨國技術人力精進方案」，開放旅宿業從海外引進外國技術人力；台北晶華酒店8月取得首批聘僱許可，首批35名印尼籍外國技術人力14日抵台。勞動部統計，截至8月底已有超過60家旅宿業者申請辦理國內求才程序，累積需求人數超過600人。

法瑞德說，他曾到訪台灣，看到當地觀光產業發展良好且持續成長；台灣人口持續高齡化，印尼則正處於人口紅利階段，擁有大量年輕人才。

他指出，台灣提供就業機會，印尼則有充沛人力，雙方需求可以互補，台灣開放旅宿業引進外國技術人力，對台灣與印尼都是好機會。

談到印尼勞工赴台的安置方式，法瑞德表示，除了透過仲介的安置，印尼政府也提供「赴台特別安置計畫」（Special Placement Program to Taiwan, SP2T），屬於直接聘僱機制，讓勞工可直接與台灣雇主接洽。

台灣與印尼近年也持續擴大直接聘僱合作。台灣勞動部今年1月宣布，雙方達成共識，開放營造、屠宰及海洋漁撈業的雇主透過「直接聘僱聯合服務中心」專案選工，直接從印尼引進人力；直聘制度可節省國內外仲介費用，也讓雇主有更大的選工自主權。

法瑞德說，「赴台特別安置計畫」自2019年推動至今發展情況良好；對印尼勞工而言，這項機制可減輕勞工赴台安置的費用負擔，採「零費用安置」（zerocost placement）方式，不需負擔仲介費。

他表示，印尼政府更鼓勵台灣業者採用「赴台特別安置計畫」等直接聘僱管道，降低勞工赴台的安置負擔，也希望隨著台灣開放旅宿業引進外國技術人力，未來能為更多印尼年輕人才創造赴台工作的機會。