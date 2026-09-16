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投資人靜待聯準會決策 亞股走勢不一

中央社／ 香港16日綜合外電報導
亞洲股市主要指數今天走勢不一。 美聯社
亞洲股市主要指數今天走勢不一。 美聯社

近期上漲的油價走跌，提振投資氣氛。投資人正為美國聯邦準備理事會預計稍晚宣布升息作準備，亞洲股市主要指數今天走勢不一。

法新社報導，通膨率仍遠高於聯邦準備理事會（Fed）設定目標，加上中東危機導致原油價格持續在每桶100美元以上，市場普遍預期貨幣政策決策官員將宣布升息，成為自從2023年以來首度調高借貸成本。

這波壓力讓今年上半年屢創新高的全球股市出現拉回，外界日益揣測，官員可能會在年底前再次宣布升息。

聯準會主席華許（Kevin Warsh）上個月在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的央行與經濟學家會議中發表被視為鷹派的談話，進一步加深市場對升息的預期。

FOREX.com的魏勒（Matt Weller）指出：「對投資人來說，這次聲明中最有看頭的部分將是投票情形，尤其是12位委員當中有多少人（如果有）選擇維持利率不變。」

他表示：「如果有3人以上反對升息，或若主席華許本人也表示異議（可能性不高），那麼即使是立即升息，市場也可能解讀這是單一『保險式升息』，不一定代表新一輪升息週期的開始。反之，若全票一致決定升息，今年內再度升息的可能性就更高了。」

日股基準日經指數今天收漲0.7%，來到63923.00點。港股恆生指數收漲0.2%，來到24713.78點。上證指數收漲0.7%，來到3891.60點。

至於其他亞股，新加坡、吉隆坡、曼谷、雅加達、馬尼拉股巿收跌。台北、首爾、雪梨、威靈頓股巿收漲。

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