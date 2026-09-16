快訊

華邦電晚間9點召開重訊記者會 說明董事會重大決議

5人鬥毆！高雄某職校學生爆衝突 高一生遭20公分餐刀刺腹急送醫

剴剴案社工二審開庭檢稱判2年太輕 社工界嘆已盡力：無保證人地位

聽新聞
0:00 / 0:00

傳亞航財務困境 馬來西亞與競爭業者磋商航線接手預案

中央社／ 吉隆坡／香港16日綜合外電報導
亞洲航空公司。 路透社
亞洲航空公司。 路透社

兩位知情人士透露，馬來西亞政府已經詢問馬來西亞航空和峇迪航空是否能夠承接亞洲航空公司在國內市場的市占率，形容這是當局密切注意亞航財務狀況的一項情境規劃。

路透社報導，在對東南亞最大低成本航空公司亞洲航空公司（AirAsia）面臨的財務壓力日益引以為憂同時，知情人士指出，馬來西亞政府近數週以來與馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）和峇迪航空（BatikAir）之間的討論次數有所增加。

美國和以色列對伊朗的戰爭導致第2季航空燃油價格較前一季飆升66%，平均每桶183美元，衝擊亞航營運。

據悉，上述協商包括馬來西亞財政部和官股背景的機場營運商馬來西亞機場控股公司（MAHB），是針對亞航財務困境進行更廣泛情境規劃的一環。

路透社本月稍早曾經報導，討論中的其他方案還包括政府就亞航向外部投資人籌措新資本計畫提供某種背書。目前還無法確定具體會提供什麼樣的潛在支持。

路透社無法獨立查證亞航財務現況的細節。

其中一名知情人士指出，馬航與峇迪航空向政府表示，僅在能一併承接亞航飛機租賃合約的前提下，才會大規模接手亞航業務，否則將難以承接其龐大航線和客運量。

知情人士指出，馬航和峇迪航空均已向政府表達，較傾向自然擴張吸收亞航航線和旅客，而非直接收購其全數業務。

根據接受路透社採訪人士指出，亞航曾經表示在馬來西亞整體航空市場占比約40%，國內航線市占率更達60%，其可能的財務困境因此受到政府高度關切。

亞航集團副執行長法魯克（Farouk Kamal）發聲明表示，針對營運或財務臆測以及未公開的企業內部安排，亞航不予置評。

馬來西亞財政部、峇迪航空及馬航均拒絕置評。

上述知情人士及另外兩位消息人士表示，截至6月30日，亞航流動負債達184億令吉（約45億1000萬美元），其拖欠MAHB包括降落及停機等服務費至少5億令吉。據兩位知情人士透露，機場營運商已多次批准延期還款。由於私下進行相關討論，所有消息人士均不願意具名。

亞航本月表示，正與多家金融機構積極洽談，目標從國際債務市場籌集最多10億美元，並且取得7億令吉的本地信貸融資，用於債務重組。

兩位消息人士估計，亞航至少需要30億美元新資金以改善財務狀況。亞航回應表示，現有融資目標足以因應需求。

馬來西亞 亞航 航線

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

路透：SK海力士洽談英特爾 擬赴美生產記憶體晶片

華航加入天合聯盟15周年 下半年與維珍航空共掛班號

空巴在陸第2條總裝線交付首架飛機 稱考察具競爭力供應商

德國擬推動歐盟對大陸插混車加稅 實施強制合資要求

相關新聞

傳SK海力士與英特爾洽商 擬首次在美生產記憶體

路透引述消息人士報導，SK海力士與英特爾洽談，打算首次在美國生產記憶體。可能情況之一是，SK海力士租用英特爾俄亥俄州廠的部分土地；另一可能是SK海力士與英特爾、以及其他雲端大廠成立合資公司...

亞洲首富換人做！他身家飆破3.36兆台幣登頂 靠AI比7年前爆富8倍

根據「彭博億萬富豪指數」（Bloomberg Billionaires Index）截至9月15日統計，字節跳動創辦人張一鳴身家達1055億美元（約台幣3.36兆元），首度超越印度富豪阿達尼的1048億美元，登上亞洲首富。43歲的張一鳴不僅挺過TikTok在美國一度幾乎遭關閉的監管風波，近年更搭上人工智慧（AI）熱潮...

本世紀罕見…外資買美股超越買美債 美債無風險地位動搖

外國投資人買進美股的規模，已超越美國公債，為本世紀罕見現象。而此刻，美國公債向來被視為「無風險」的地位，正遭受通貨膨脹和美國債務規模同步增長等重大利空的摧殘。

與川普對峙？ 估聯準會3年來首度升息

市場預期聯準會(Fed)16日將升息0.25個百分點(1碼)，這將是三年多來首度升息，藉此對抗受能源價格推升的通膨。川普總統雖然一再要求降息，經濟學者仍預測聯準會如期出手，畢竟8月的消費者物價指數年增3.4%，遠高於2%目標。升息可抑制企業與消費者支出並為經濟降溫，加上伊朗戰事未歇，能源價格恐持續偏高，未來數月或許會再升息一、兩次。

美對加新關稅新增起司、摩托艇等 卡尼：不倉促達協議

美國針對加拿大商品新一波關稅的適用範圍進行重大調整，於15日正式生效，包括起司和摩托艇等產品新增列入受影響清單，而衛生紙、釣魚竿零件及水泥則獲得豁免。

AI可能加劇不平等 蓋茲基金會承諾提供10億改善

微軟(Microsoft)共同創辦人比爾·蓋茲(Bill Gates)在「蓋茲基金會」(Gates Foundation)年度「守門員報告」(Goalkeepers report)裡，呼籲科技公司與世界領袖現在就必須採取行動，確保人工智慧(AI)用於消弭社會不平等，而不是擴大差距。「蓋茲基金會」承諾將提供10億元改善AI取得管道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。