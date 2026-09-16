傳亞航財務困境 馬來西亞與競爭業者磋商航線接手預案

兩位知情人士透露，馬來西亞政府已經詢問馬來西亞航空和峇迪航空是否能夠承接亞洲航空公司在國內市場的市占率，形容這是當局密切注意亞航財務狀況的一項情境規劃。

路透社報導，在對東南亞最大低成本航空公司亞洲航空公司（AirAsia）面臨的財務壓力日益引以為憂同時，知情人士指出，馬來西亞政府近數週以來與馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）和峇迪航空（BatikAir）之間的討論次數有所增加。

美國和以色列對伊朗的戰爭導致第2季航空燃油價格較前一季飆升66%，平均每桶183美元，衝擊亞航營運。

據悉，上述協商包括馬來西亞財政部和官股背景的機場營運商馬來西亞機場控股公司（MAHB），是針對亞航財務困境進行更廣泛情境規劃的一環。

路透社本月稍早曾經報導，討論中的其他方案還包括政府就亞航向外部投資人籌措新資本計畫提供某種背書。目前還無法確定具體會提供什麼樣的潛在支持。

路透社無法獨立查證亞航財務現況的細節。

其中一名知情人士指出，馬航與峇迪航空向政府表示，僅在能一併承接亞航飛機租賃合約的前提下，才會大規模接手亞航業務，否則將難以承接其龐大航線和客運量。

知情人士指出，馬航和峇迪航空均已向政府表達，較傾向自然擴張吸收亞航航線和旅客，而非直接收購其全數業務。

根據接受路透社採訪人士指出，亞航曾經表示在馬來西亞整體航空市場占比約40%，國內航線市占率更達60%，其可能的財務困境因此受到政府高度關切。

亞航集團副執行長法魯克（Farouk Kamal）發聲明表示，針對營運或財務臆測以及未公開的企業內部安排，亞航不予置評。

馬來西亞財政部、峇迪航空及馬航均拒絕置評。

上述知情人士及另外兩位消息人士表示，截至6月30日，亞航流動負債達184億令吉（約45億1000萬美元），其拖欠MAHB包括降落及停機等服務費至少5億令吉。據兩位知情人士透露，機場營運商已多次批准延期還款。由於私下進行相關討論，所有消息人士均不願意具名。

亞航本月表示，正與多家金融機構積極洽談，目標從國際債務市場籌集最多10億美元，並且取得7億令吉的本地信貸融資，用於債務重組。

兩位消息人士估計，亞航至少需要30億美元新資金以改善財務狀況。亞航回應表示，現有融資目標足以因應需求。