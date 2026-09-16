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傳SK海力士與英特爾洽商 擬首次在美生產記憶體

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
傳出SK海力士與英特爾洽談，打算首次在美國生產記憶體。法新社
傳出SK海力士與英特爾洽談，打算首次在美國生產記憶體。法新社

路透引述消息人士報導，SK海力士英特爾洽談，打算首次在美國生產記憶體。可能情況之一是，SK海力士租用英特爾俄亥俄州廠的部分土地；另一可能是SK海力士與英特爾、以及其他雲端大廠成立合資公司。

要是達成協議，英特爾可望減輕財務壓力，也是川普當局的一大勝利，AI與資料中心投資熱，導致記憶體嚴重短缺，美方一再施壓晶片製造商在美生產。

但知情人士說，這是試探性會談，尚未做出決定，SK海力士也可能考慮以其他方式來達成協議。路透表示，不清楚SK海力士會生產哪種記憶體。SK海力士產品包括DRAM、NAND flash、高頻寬記憶體（HBM）等。

SK海力士表示，尚未確認與英特爾洽商的計畫，正尋求各種選項，來強化全球競爭力，並未敲定特定計畫或安排。

相關人士表示，要是SK海力士在美國生產先進記憶體，如HBM或DRAM，恐怕會遭到南韓政府反對，當局認為這些是敏感科技。南韓貿易官員被問到SK海力士在美生產的可能性時，官員回答，該公司有決定權，但若牽涉「國家核心技術」，須經產業技術保護法的審查。

SK海力士想同時討好首爾與華府當局不容易。南韓政府敦促SK海力士與三星加速投資該國西南部，打造新晶片園區。美國則威脅若不加碼在美生產，將對晶片開徵100%關稅。

SK海力士 英特爾 晶片

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