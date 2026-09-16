原油價格飆升 日本8月貿易逆差逾1.1兆日圓

共同社報導，日本財務省今天公布的8月貿易統計初值顯示，出口減去進口的貿易收支呈現逆差1兆1056億日圓（約新台幣2267億元），連續4個月呈逆差。

在美國與伊朗戰爭導致中東局勢緊張的背景下，原油價格飆升，為日本貿易收支帶來壓力。

共同社指出，日本8月原油進口額較去年同期增加58.7%，達到1兆1905億日圓。受日圓貶值等因素影響，以日圓計價的原油每公秉單價上漲53.1%。但近期外匯市場上日圓匯率呈現走強趨勢，可能有助改善9月以後的貿易收支。

原油進口量則增長3.6%，至1159.4萬公秉。因能源運輸要衝荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實質上遭到封鎖，來自中東的進口數量減少30.9%，但日本持續推進替代採購，從美國的進口數量增至約7倍。

日本8月出口較去年同期增長19.3%，來到10兆484億日圓。受人工智慧（AI）相關需求增長帶動，對中國的半導體出口維持良好態勢，對美國的純電動車（EV）出口也呈現增長。

但進口增長28.0%，來到11兆1540億日圓。除原油進口額增長，從美國進口的個人電腦等產品也增加。