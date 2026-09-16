路透：SK海力士洽談英特爾 擬赴美生產記憶體晶片

路透社引述3位知情人士的說法指出，韓國記憶體晶片大廠SK海力士正和美國半導體巨擘英特爾就一項協議進行洽談，該協議將使SK海力士首次在美國本土製造記憶體晶片。

這些消息人士表示，在一項可能方案之中，SK海力士（SK Hynix）將租用英特爾（Intel）位於美國俄亥俄州、籌劃已久的部分晶片製造設施。

其中2名知情人士說道，另一種方案中，SK海力士可能跟英特爾以及其他渴望確保記憶體晶片供應的大型雲端服務公司成立合資企業。

美國總統川普（Donald Trump）政府一直加強施壓晶片製造商赴美設廠，但消息人士認為，韓國當局可能的反對意見恐成為SK海力士與英特爾合作案之一大障礙。

其中1名消息人士提到，雙方磋商尚處於探索階段，並強調尚未做出任何決定。

但路透社未能獲悉，若達成協議，SK海力士可能會在俄亥俄州生產哪種類型的晶片。

SK海力士發給路透社的聲明則寫道，公司正在評估各種措施，其中包含建立更多生產基地，以加強自身記憶體業務競爭力，可是目前尚未敲定任何事項。

英特爾拒絕發表評論，且稱前述消息為臆測。