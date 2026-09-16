協助烏克蘭重建 台灣與烏智庫KSE簽署合作協議

駐波蘭代表劉永健與烏克蘭基輔經濟學院研究院院長沙波瓦爾線上簽署「能力建構合作計畫」協議，雙方將結合台灣在供應鏈韌性、半導體人才培育及數位治理的優勢，深化台烏產官學合作，協助烏克蘭強化經濟治理與長期發展。

根據駐波蘭代表處的資訊，為協助烏克蘭推動戰後重建及經濟「去風險化」，劉永健與烏克蘭基輔經濟學院研究院院長沙波瓦爾（Natalia Shapoval）15日線上簽署「能力建構合作計畫」協議，這項計畫由中華經濟研究院與烏克蘭基輔經濟學院研究院（KyivSchool of Economic Institute，KSE Institute）共同執行。

俄烏戰爭爆發以來，台灣持續透過人道援助與實質合作支持烏克蘭。這次合作跳脫傳統物資援助，聚焦於戰後經濟韌性與重建。透過中華經濟研究院與烏克蘭基輔經濟學院研究院的合作平台，將促進專業人才培訓與政策交流，分享台灣在經濟轉型、供應鏈安全及數位治理方面的經驗，為烏克蘭打造具韌性的經濟與制度基礎。

劉永健致詞時表示，面對戰事帶來的嚴峻挑戰，經濟復甦不僅是實體重建，更需要穩健的制度、安全的供應鏈以及前瞻性的產業政策。台烏合作不僅是資源挹注，更是真摯的夥伴關係，期待未來烏克蘭夥伴組團訪台，深化雙邊交流。

沙波瓦爾感謝台灣堅定支持。她指出，烏克蘭推動戰後復興非常需要借鏡台灣在經濟治理與科技創新的成功經驗。她強調，這項合作不僅有助於提升烏國公私部門的政策規劃能力，更象徵雙方跨越地理距離的深厚情誼。

烏克蘭基輔經濟學院研究院為烏克蘭頂尖智庫與學術機構，長期為烏國政府提供重要政策分析。這次的合作將有效促進台灣和烏克蘭智庫與產官學界交流，持續深化雙邊友好夥伴關係。