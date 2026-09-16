亞洲首富換人做！他身家飆破3.36兆台幣登頂 靠AI比7年前爆富8倍

根據「彭博億萬富豪指數」（Bloomberg Billionaires Index）截至9月15日統計，字節跳動創辦人張一鳴身家達1055億美元（約台幣3.36兆元），首度超越印度富豪阿達尼的1048億美元，登上亞洲首富。43歲的張一鳴不僅挺過TikTok在美國一度幾乎遭關閉的監管風波，近年更搭上人工智慧（AI）熱潮，身家較彭博2019年3月開始追蹤時的130億美元暴增逾8倍。

截至9月15日，亞洲前五大富豪依序為張一鳴，以1055億美元居首；印度阿達尼集團創辦人兼董事長阿達尼（Gautam Adani）以1048億美元（約台幣3.33兆）排名第二；印度信實工業（Reliance Industries）的安巴尼（Mukesh Ambani）以813億美元排名第三；日本Uniqlo母公司迅銷集團（Fast Retailing）創辦人柳井正以637億美元居第四；中國大陸農夫山泉創辦人鍾睒睒則以591億美元排名第五。

張一鳴此前已憑藉TikTok的普及，以及字節跳動進軍AI成為中國首富。字節跳動旗下AI產品包括熱門聊天機器人「豆包」及影片生成模型Seedance。如今他進一步登上亞洲首富，凸顯AI熱潮正創造新一波巨額財富、催生新一批億萬富豪，超越傳統產業的巨頭。

這也顯示，字節跳動已逐漸走出先前的地緣政治風波。今年稍早，相關爭議曾促使公司將部分美國業務轉交美國投資人。研究機構Omdia首席分析師蘇廉節（Lian Jye Su，譯音）表示，張一鳴「很懂得如何打好手上的牌」，不僅堅持原本方向，更持續加碼投資AI。

蘇廉節指出，即使TikTok執行長周受資（Shou Chew）2023年遭美國國會質詢，張一鳴仍押注發展公司的AI技術。字節跳動理論上也能利用手中龐大的社群媒體資料訓練AI模型。繼短影音平台取得成功後，AI相關產品與服務已成為字節跳動最大的機會，但中國市場激烈競爭同時也是最大風險。

張一鳴的身家僅在9月就增加超過120億美元。彭博分析貝萊德（BlackRock）、富達投資（Fidelity Investments）及普信集團（T. Rowe Price）公布的最新估值後，重新評估其財富。由於字節跳動並未上市，「彭博億萬富豪指數」對其估值給予10%的風險折價。

相較之下，阿達尼身家今年6月一度攀上1200億美元，但近幾個月回落。MSCI指數成分股調整衝擊其企業集團旗下股票，加上油價飆升及債券殖利率走高引發更廣泛的市場賣壓，也拖累相關股價。