泰國專家：AI治理與發展非二選一 應先釐清責任歸屬

隨著AI潛在危險的憂慮加深，全球多家AI公司正籌組標準機構。積極發展AI、盼成為區域AI樞紐的泰國，也正關注AI治理問題。專家表示，泰國是將外國企業開發、無法掌控的AI導入服務，因此治理應重視責任歸屬與使用安全。

針對AI治理與監管問題，朱拉隆功大學AI中心的AI治理主管、法學院助理教授皮拉帕（Peerapat Chokesuwattanaskul）今天接受中央社訪問時指出，泰國目前沒有本土企業訓練前沿AI，主要是引進並部署這些系統，並在其基礎上開發應用，因此與前沿AI開發國所面對的風險不同。

皮拉帕認為，泰國實際面臨的風險並非「可能開發出危險的東西」，而是將那些非由泰國開發，而無法檢查且無法完全掌控的系統，整合進銀行、醫院、法院及政府服務中，「這是一種截然不同的風險，需要採取不同的治理方式」。

他直言，對泰國而言，關鍵問題是「當外國模型對泰國公民造成損害時，誰應承擔責任？當事人能否對該決定提出異議？銀行或政府部門能否實際關閉該系統？我們在合約中簽署了什麼條款？」而這些正是使用AI時可能面臨的相關隱憂。

不過，皮拉帕也坦言，目前受影響的一方毫無議價能力，而泰國中小企業在與美國或中國實驗室協商時，同樣缺乏議價能力。

他告訴中央社，不同定位需要不同規則，並舉例，「託管運算能力的國家需要能源、安全及資料規範；使用外國模型的國家則需明確的責任分配，及導入AI的企業與機構的安全港；而提供AI檢測與認證服務的國家，則需要建立其他國家所信任的標準。」

針對外界擔心加強AI監管可能削弱泰國吸引投資的競爭力，皮拉帕則指出，泰國的AI並非處於完全沒規範的狀態，像是銀行使用AI系統時，仍受到泰國央行、個資保護、消費者保護及公司董事的注意義務等規範約束，「不會因為是AI做的，就免除這些責任」。

他說，泰國真正欠缺的是清楚的規則，而非法律本身；目前沒有AI專法，相關草案也有多個版本，企業因此難以判斷在AI法規正式上路前究竟需要採取哪些措施。

皮拉帕向中央社表示，投資人不會因為有規範而卻步，「他們害怕的是不確定性，以及無法定價的責任」，因此若規範能提供明確的安全港，治理反而可以成為吸引投資的優勢。

至於日益強大的AI是否可能最終難以受人類控制，對此，皮拉帕則認為政府應嚴肅看待此事，但與其關注科幻式情境，更應處理實際的治理問題。

他說，真正重要的問題不是AI模型有多聰明，而是「誰能看見它正在做什麼、誰能停止它，以及停止的速度有多快」，而對泰國而言，原則上，就是不要把AI部署在一旦做出決定，就無法逆轉的情境。