新加坡政府推AI課程送工具 拚3年培養10萬人才

為加強AI人才培育，新加坡政府祭出新措施，公民報名精選的AI課程可獲AI工具訂閱，包括ChatGPT Plus、Google AI Pro等。當局計劃3年培養10萬名、兼具專業技能與AI應用能力的「AI雙語」人才。

新加坡為鼓勵民眾培養閱讀習慣，9月展開為期5年的全國閱讀推廣活動，採取的獎勵方式相當新穎，包括向在政府網站登錄閱讀時數的民眾發放小額獎金。此舉受到美國有線電視新聞網（CNN）在內國際媒體關注。

除了閱讀習慣，根據新加坡技能及人力發展局（Skills and Workforce Development Agency）今天再發布的資料，有意深化人工智慧（AI）能力的個人，報讀技能及人力發展局聯合30家培訓機構，精選的200多門課程，可獲AI工具訂閱。

聯合早報報導，報名這些課程年滿18歲的新加坡公民，可透過「技能創前程AI訂閱計畫」（Skills Future AI Subscription initiative）獲為期6個月的AI工具，包括ChatGPT Plus、Google AI Pro、Manus AI、Microsoft365 Personal，以及Singtel AI Pass。每名符合資格的新加坡公民不論修讀多少門AI課程，可有一次免費訂閱資格；完成課程後將收到附有兌換指南的電子郵件。

亞洲人工智慧協會（Asia AI Association）媒體與出版主管謝偉鏗告訴中央社記者，新加坡近年把AI能力納入人才培育與教育發展，可看出AI在當局的定位不只是產業發展工具，而是未來人才需具備基本能力。從「AI雙語」人才的培養方向來看，重點也不只是讓學生或勞動人口學習AI技術，而是希望AI與原有的專業知識、工作技能相互結合。

他指出，新加坡長期重視教育與人力資源培育，面對AI快速發展，將進一步把應用能力納入人才培訓，反映教育願景正從傳統的專業能力培養，逐步延伸至「專業加科技」的跨域能力。未來人才除了要懂自己的專業，也要知道如何運用AI提升工作效率、解決問題。

「從這項計畫也可以看出新加坡對下一階段人才競爭的想像」，他說，透過較大規模的人才培訓，讓AI能力從少數科技人才擴展到不同專業領域，可能也是新加坡希望建立的長期人才結構。