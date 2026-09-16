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韓國暫緩對美投資簡報 3500億美元投資協議細節待定
韓國產業通商資源部今天指出，政府已要求延後原定明天向國會委員會說明首爾對美國投資計畫的簡報，且未進一步置評。
路透社報導，韓國國會議員昨天表示，這場簡報被視為韓國與美國敲定一項鉅額對美投資承諾具體條件前的最後幾個步驟之一。
美國總統川普與韓國總統李在明去年10月達成貿易協議。根據這項協議，韓國承諾向美國製造業投資3500億美元，以換取美國將韓國進口商品的關稅上限設為15%。
在3500億美元投資金額中，有1500億美元指定用於造船業；至於剩餘的2000億美元，首爾與華府目前正就考慮中的投資項目敲定具體條件。
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