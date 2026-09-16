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地表最強主權基金示警 美股漲太多、超額報酬恐到頭

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
獲評為全球長期績效最佳主權財富基金的紐西蘭超級年金基金示警，美股未來報酬恐將放緩。圖為紐約證交所電子報價看板。路透
獲評為全球長期績效最佳主權財富基金的紐西蘭超級年金基金示警，美股未來報酬恐將放緩。圖為紐約證交所電子報價看板。路透

全球長期績效最佳的主權財富基金示警，全球股市近年來的強勁漲勢恐將降溫，美股報酬率預料將回歸長期平均。

金融時報報導，負責支應紐西蘭退休金的紐西蘭超級年金基金（NZ Super Fund），去年獲資料供應商Global SWF評為全球績效最佳主權財富基金。該基金周三公布，截至6月底止的一年，資產成長14.2%至944億紐元（約542億美元或台幣1.73兆元）。

NZ Super Fund的美股配置低於基準，未能充分掌握AI熱潮帶動的美股漲勢，但仍繳出雙位數報酬。同期標普500指數受AI熱潮推動大漲逾20%。

該基金投資布局高度多元化，除股票外，也投資林業、房地產及未上市資產，績效略遜於全球股票占80%的被動參考基準。

基金管理機構執行長湯森（Jo Townsend）表示，集中持股的投資組合，短期內也許更能掌握近期漲勢，但分散布局更符合該基金的長期任務。

她指出，美股近兩年的年化報酬率，接近過去20年平均水準的兩倍，預料未來將在某個時點回歸均值。

該基金今年稍早將未來20年預估年化報酬率由7.8%下修至7.2%，反映股票歷經一段突出表現後，報酬可能放緩。

紐西蘭超級年金基金去年是該國最大的納稅人，自2001年成立以來，政府已投入274億紐元。過去20年，該基金透過主動操作，比完全照著參考基準投資多賺進220億紐元。

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