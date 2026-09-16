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夏普攜手鴻海供應鏈 進軍AI伺服器市場

中央社／ 大阪15日綜合外電報導

夏普公司（Sharp Corp.）表示，公司已開始接受人工智慧（AI）伺服器訂單。這項新業務是與台灣母公司鴻海合作開發，可藉由鴻海的採購能力，取得供應吃緊的零組件。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，夏普將銷售輝達（Nvidia）RTX Pro商用級伺服器，這項產品配備了8顆輝達繪圖處理器（GPU）。鴻海將在日本以外地區製造，不過日後將探討在日本境內生產的可能性。

這款伺服器將以夏普品牌進行銷售。總部設於大阪的夏普估計，到了2030會計年度，這項業務的銷售額將達2500億日圓（約新台幣500億元）。

鴻海在全球伺服器代工領域的市占率約為40%。由於記憶體等伺服器零組件面臨供應緊縮，夏普將善用鴻海的採購與生產能力。

在日本，夏普將運用針對便利商店多功能事務機建立起來的全國維修服務網絡，提供相關服務。

夏普正在與Daiwabo Information System和RyoyoRyosan合作，這兩家公司將擔任銷售代理商。Tomorrow Net也將參與合作，負責營運與維護。相關銷售額將自下一個會計年度起入帳。

夏普的AI伺服器起初將聚焦於推論應用。與設置於大型資料中心的訓練伺服器不同的是，推論伺服器通常設於企業內部。夏普打算最終將業務拓展至實體AI等領域。

夏普社長河村哲治（Tetsuji Kawamura）表示：「本公司業務涵蓋範圍廣泛的硬體，包括家電與工業設備。」他說，伺服器的推出是「我們將AI落實於日常生活與工作的策略之一」。

夏普AI伺服器事業部負責人宇德浩二（Koji Utoku，音譯）指出，AI伺服器市場目前面臨零件取得困難與交貨延遲問題，「我們將利用與鴻海集團的緊密關係，將客戶需求與供應鏈現況連結起來」。

鴻海 夏普 伺服器

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