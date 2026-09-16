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輝達明年度營收要暴增70% 大摩點名技嘉、廣達、鴻海最吃香

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
廣達（2382）、技嘉（2376）和鴻海（2317）可望成為輝達供應鏈最主要受惠者。不過，應留意是輝達預測的預測下個會計年度是從2027年2月起算，兩者時間上略為差異。輝達／擷自彭博 CODEX協作
廣達（2382）、技嘉（2376）和鴻海（2317）可望成為輝達供應鏈最主要受惠者。不過，應留意是輝達預測的預測下個會計年度是從2027年2月起算，兩者時間上略為差異。輝達／擷自彭博 CODEX協作

摩根士丹利指出，輝達預測下個會計年度營收將成長70%，廣達（2382）、技嘉（2376）和鴻海（2317）可望成為最主要受惠者。這三家台灣科技供應商今年來自輝達的營收占比，預料都將超過五成。

相較之下，摩根士丹利這份由證券分析師詹家鴻（Charlie Chan）和顏志天（Daniel Yen）發給客戶的報告中估計，日月光投控（3711）、國巨（2327）和欣興（3037）今年來自輝達的營收占比都不到20%。

對更重視實際獲利表現，而非題材布局的投資人來說，技嘉、廣達和鴻海營收和輝達的連動程度超過另外三家公司兩倍，本益比卻更便宜。

彭博彙整的資料顯示，日月光投控、國巨和欣興目前的預估本益比，都明顯高於各自過去五年平均水準。

鴻海 輝達 廣達

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