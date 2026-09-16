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直擊三星、SK海力士人才專班：想一路領補助到進大廠？須先過這兩關

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓三星電子與SK海力士與大學合設產學專班，學生必須維持成績或通過招募程序才能領學費補助或入職。圖為2025年11月13日，首爾學生在考場等待大學入學考試開始。路透
南韓三星電子與SK海力士與大學合設產學專班，學生必須維持成績或通過招募程序才能領學費補助或入職。圖為2025年11月13日，首爾學生在考場等待大學入學考試開始。路透

南韓三星電子與SK海力士為確保人才供應無虞，與多所大學共同開設產學合作專班，提供學費與津貼，並參與部分課程規畫。不過，學生想一路領取補助、畢業後直接入職，關鍵是守住成績門檻，或者通得過招募程序。

CNBC報導，就讀西江大學系統半導體工程系二年級的鄭采麟（Jung Chae-rin，譯音），每月可領取約30萬韓元（台幣約7,000元）津貼，學費也由SK海力士獎學金支付，成績優異或專題獲獎還有額外獎勵。

但她的平均成績必須維持在GPA 2.3以上，才能保住獎學金；畢業後想進SK海力士，GPA還得更高，至少要2.7。如果中途退出課程，必須償還已領取的補助。

進入公司後，職等、底薪與福利比照其他大學畢畢的新進員工，但服務期限必須依照合約，與接受補助的時間相同。

三星電子的制度略有不同。成均館大學智慧軟體系是五年制學碩士一貫課程，學生前三年獲學費補助，仍須符合最低成績要求；大三下學期，要參加三星另外舉行的招募程序，確認錄取之後，才能繼續領後面兩年的全額學費補助。該系2024年才招收第一屆學生，目前尚無畢業生。

企業會把產業實務帶進教室。鄭采麟表示，大一時，每周都有SK海力士員工、主管或企業大學教授到校演講，介紹各自負責的技術與業務，學生能針對產業面臨的實際問題提出解決方案，直接聽取公司主管回饋。

三星也向合作的大學提供課程與教材建議，並安排實習、海外研究中心參訪，以及國際學術會議。但未說明公司人員參與課程的程度。

這些產學合作專辦目前競爭激烈，變得愈來愈難擠進去。首爾鐘路學院數據顯示，與大型企業合作的專班，申請人數年增逾38%，其中也包括現代汽車及電信業者LG Uplus合作的課程。

2026學年度，三星合作學系平均每個名額有13.44人競爭，SK海力士則為9.14人；現在，兩者申請人數分別年增6.5%與12.7%。

成均館大學學生金泰麟（Kim Tae-rin，譯音）說，新生入學成績一年比一年高，如果以她現在的成績重新申請，可能進不來了。

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