WTO籲改革貿易規則 警告貿易碎片化恐重創全球經濟

世界貿易組織（WTO）今天敦促會員國改革全球貿易規則，否則全球貿易可能陷入碎片化，導致經濟產出大幅減少，且對較貧窮國家的衝擊最為嚴重。

WTO在年度報告中指出，現有貿易規則難以跟上全球經濟權力轉移、產業政策興起、數位貿易發展，以及主要強權間日益升高的政治緊張局勢。

這項警告發布之際，WTO的166個會員國3月在喀麥隆首都雅恩德（Yaounde）舉行部長級會議，但未能就改革方案達成共識。各方之後在日內瓦（Geneva）重新展開談判，議題包括決策機制、爭端解決，以及補貼與政府干預所帶來的挑戰。

由於WTO採共識決，各會員國的經濟發展階段不同，利益也經常相互衝突，因此WTO一直難以就改革方案取得所有會員國一致同意。

WTO經濟學家模擬一種情境，如果全球分裂成相互競爭的地緣政治集團，到2050年，全球GDP將比沒有發生這種分裂的情況低5.1%，出口縮減18.6%。

在更嚴重的情境下，若多邊合作瓦解，取而代之的是由各種自由貿易協定拼湊而成的體系，全球GDP將下滑6.9%，出口可能減少近27%。

相較之下，報告指出，如果強化多邊合作，全球GDP可增加2.9%，出口也可提升近18%。在更強的國際合作下，最不發達國家將獲益最多，但若全球貿易體系碎片化，這些國家也可能承受最大損失。

WTO首席經濟學家史泰格（Rob Staiger）告訴路透社，全球貿易體系正處於「關鍵時刻」。他指出，報告提出4項主要挑戰，包括經濟實力更加分散、政府對經濟的干預增加、數位化與全球價值鏈改變貿易型態，以及政治摩擦升溫。

他說：「這些規則正承受壓力，而且確實已經產生影響。如果全球多邊體系崩解，我們的模擬顯示，代價將會相當龐大。」

史泰格表示，在缺乏強而有力的WTO框架下，這些貿易安排可能導致貿易流向特定合作夥伴，而非效率最高的生產者，並鼓勵各貿易集團提高對外部國家的貿易壁壘。

WTO表示，近年來貿易政策的不確定性已達前所未見程度，原因是各國政府愈來愈頻繁採用關稅、補貼、出口管制及產業政策等措施。

目前全球約72%的商品貿易仍適用WTO「最惠國」關稅待遇，但已低於2022年的約80%。史泰格稱這項下降是「令人擔憂的趨勢」，凸顯全球多邊貿易體系正面臨逐步弱化的風險。