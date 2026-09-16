美施壓墨西哥接受原產地新規 防中國AI硬體洗產地

「華爾街日報」報導，知情人士透露，美國政府施壓墨西哥官員接受AI硬體出口新規，以防中國企業與其他外國公司規避關稅。報導指出，鴻海等台企因善用墨西哥據點替輝達製造AI零組件與伺服器，可能會因此受到負面影響。

這項提議將限制在生產人工智慧（AI）硬體過程中，來自北美以外地區的零組件占比，這套包括晶片與伺服器的產品在今年超越汽車，迅速成為墨西哥對美國的最大宗出口商品。

墨西哥與美國正在討論所謂的原產地規則提案，作為修訂美國-墨西哥-加拿大協定（U.S.-Mexico-Canada Agreement）相關談判的一部分，這是川普多次揚言將廢止的三方自由貿易協議。儘管美國已對部分墨西哥商品實施關稅，但這些關稅大致仍遠低於對中國產品徵收的稅率。

熟知談判內情的消息人士表示，美墨貿易官員的新一輪會談，預計最快下週在華盛頓舉行。預計雙方也將討論可能下調美國對鋼鐵、鋁和汽車的關稅。

除了AI設備外，美國也可能針對醫療器材等一系列消費性產品提出相關規則，以降低中國零組件比例、提高北美零組件的含量。雖然汽車、汽車零件與高階電腦晶片遭川普政府課徵關稅，但AI建設中使用的常見半導體，大致上仍可免關稅進入美國。

俄亥俄州共和黨籍聯邦參議員莫雷諾（BernieMoreno）表示：「中國以為他們可以通過西半球進入，繞過我們所有的貿易協議，並假裝所有商品都是在墨西哥製造，但實際上它們是中國產品。」莫雷諾曾就可能對新興產業實施原產地規則，諮詢過墨西哥產業團體的意見。

他補充說：「我們必須打擊這種行為，因為我們不希望看到的是，有某項貿易協議讓墨西哥與加拿大成為中國規避貿易限制的通道。」

白宮、商務部與美國貿易代表署均未回應置評請求。但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）7月出席阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）時曾表示，他將推動把原產地規則擴大適用於其他戰略產業，例如電子產品與製藥業。

葛里爾說：「USMCA的原產地規則可在這些領域進一步收緊。」他補充表示，他正在與墨西哥政府合作，釐清哪些產業可以回流。

墨西哥與美國之間蓬勃發展的科技貿易，正在為美國如火如荼的AI建設注入動能。

德州農工國際大學（Texas A&M InternationalUniversity）貿易專家柯瓦魯比亞斯（Daniel Covarrubias）表示，在美國最繁忙的貿易門戶德州拉雷多（Laredo）陸上港口，在2021年到2023年，電腦進口額每年接近60億美元，隨後在2024年跳升至134億美元，並在2025年成長至308億美元。根據標準普爾全球（S&P Global），今年上半年，墨西哥出口價值830億美元用於AI資料中心的電腦伺服器，其中94%流向美國，增幅超過170%。

領導德州邊境經濟與企業發展中心（Texas Center for Border Economic and Enterprise Development）的柯瓦魯比亞斯說：「速度之快才是讓人難以消化的部分。」

「華爾街日報」指出，受到加徵關稅影響，美國自中國的整體進口總額下滑，而鴻海等台灣企業正在善用在墨西哥的龐大布局，為輝達（Nvidia）等美國科技公司製造AI伺服器與零組件。這些公司可能會受到新原產地規則的負面影響，具體情況取決於他們有多少零件來自北美，以及有多少是從亞洲進口。

現在，美國談判人員希望AI設備與其他產業，能採用汽車業已在實施的採購規則，即汽車必須有75%以上的零組件來自北美供應商，才能享有免關稅待遇。

這項提案仍處於初步階段，美國尚未詳述希望各產業有多少比例的零組件來自北美或美國，以及將給予各產業多少時間調整。川普政府可能會在雙方近期再度會面時，進一步闡述提案細節。