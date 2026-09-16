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美國施壓墨西哥堵AI硬體關稅漏洞 台廠恐受衝擊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
AI硬體今年超越汽車，成為墨西哥對美最大出口商品。路透
AI硬體今年超越汽車，成為墨西哥對美最大出口商品。路透

美國傳施壓墨西哥，要求對人工智慧（AI）晶片、伺服器等硬體訂定新的原產地規則，限制使用北美以外零組件的比重，防止中國大陸企業和其他外國公司規避關稅。新規若上路，可能衝擊鴻海（2317）等在墨西哥生產AI伺服器的台灣業者。

美墨最快下周在華府再度談判。美方希望把汽車業現行的原產地規則擴大至AI設備等產業；目前汽車須有至少75%的零組件來自北美，才能享有免關稅待遇，但AI設備的北美零組件比率及調整期限尚未敲定。

目前汽車、汽車零組件和高階晶片已被川普政府課徵關稅，但用於AI基礎建設的較一般晶片，大多仍可免關稅進入美國。美方也可能把提高北美零組件比率、降低中國大陸製內容的規定，擴大到醫療設備等其他產品。

AI熱潮已使墨西哥迅速成為美國重要科技產品供應基地。今年上半年，墨西哥出口830億美元AI資料中心伺服器，其中94%銷往美國，年增逾170%，AI硬體今年更超越汽車，成為墨西哥對美最大出口商品。

美國提高大陸貨品關稅後，從大陸進口的貨品減少，鴻海在內的台灣業者則利用在墨西哥龐大的生產布局，為輝達（NVIDIA）等美國科技公司製造AI伺服器和零組件。華爾街日報指出，美方如今若進一步要求AI設備提高北美零組件比率，可能直接影響這些台廠，衝擊程度將取決於零組件有多少採購自北美，又有多少從亞洲進口。

墨西哥已同意提高中國大陸進口貨品的關稅，並採取措施防堵貨品經墨西哥轉口後免關稅輸美，但希望避免美方要求產品必須含有一定比率的美國製內容。產業團體也警告，把零組件來源規定擴大到更多產業，可能增加行政負擔和產品成本。

美方新的原產地要求也可能使美加談判更加複雜。加拿大和美國目前尚未正式展開USMCA談判，雙方反而陷入日益升高的關稅衝突。

關稅 墨西哥 美國

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