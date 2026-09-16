鴻海攻日本AI伺服器市場！借重夏普品牌 瞄準五年後營收513億

日媒報導，日本夏普（Sharp）15日表示，已與台灣母公司鴻海集團開發新事業，開始接受人工智慧（AI）伺服器訂單，銷售搭載輝達（NVIDIA）繪圖處理器（GPU）晶片，運用鴻海集團的製造優勢，搶進日本的企業級伺服器市場。

夏普將以夏普的品牌，銷售裝配八組GPU的企業級伺服器「NVIDIA RTX Pro」，由鴻海集團在日本以外地區製造，並將探索在日本國內生產。夏普預測，到2030年度時的銷售將為2,500億日圓（16.1億美元，約新台幣512.5億元）。

這款AI伺服器初期將聚焦推論應用，且計劃最終擴及實體AI等事業。夏普正與Daiwabo資訊系統公司、Ryosan菱洋及Tomorrow Net合作，由Daiwabo和Ryosan菱洋擔任銷售代理商，Tomorrow Net處理營運與維護事宜，相關營收將從明年度開始認列。

鴻海集團在伺服器代工市場的全球市占率約40%，在記憶體和其他伺服器零組件供應緊俏之際，夏普將仰賴鴻海集團的採購與生產能力。夏普在日本市場將運用遍布全國的維修服務網。