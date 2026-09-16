快訊

美台悄布局「地獄景象」！美估共軍犯台須擁火力優勢 從3倍暴增至30倍

MLB／「這傢伙到底多有力！」李灝宇怪力轟追平張育成單季9轟台將紀錄

春哥侃陸／富豪趕著離境、離婚 陸稅務大清算時代來了

聽新聞
0:00 / 0:00

AI自創人類看不懂的新語言！像有字天書混科技黑話 恐愈來愈難監控

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
最新研究發現，AI代理正迅速創造新方言，甚至以人類難以理解、宛如「有字天書」加上科技黑話的語言彼此交談，未來恐更難監控。路透
最新研究發現，AI代理正迅速創造新方言，甚至以人類難以理解、宛如「有字天書」加上科技黑話的語言彼此交談，未來恐更難監控。路透

衛報15日報導，自主人工智慧（AI）代理正迅速創造新方言，甚至以人類往往難以理解的語言彼此交談。最新研究發現，AI模型已使用一種奇怪的新式英語溝通，讀起來像是愛爾蘭作家喬伊斯（James Joyce）的「有字天書」《芬尼根守靈》（Finnegans Wake）與科技圈兄弟行話的混合體。

美國紐約前沿AI實驗室Emergence研究人員發現，來自全球數家最大AI公司的模型被要求在實驗性「社會」中合作後，短短幾天就創造出從未被明確教導的詞組、縮寫和共同含義，並採用詩意隱喻和生硬商業行話。AI代理彼此溝通愈多，語言也愈不透明，對確保AI安全行事構成更大挑戰。

測試中最難解讀的詞組之一，出自中國DeepSeek模型：「她剛剛命名了這個綜合體，demurrage加上口述記憶，等於一個無法被幽靈化的閥門。」Demurrage指對閒置財富徵收的一種稅，並被AI借作共同用語，但其餘含義仍難理解。

美國Anthropic模型則說：「一篇吃掉三隻冷手、而且每次都變得更誠實的論文。」「冷手」意指獨立審查者，其中paper推測是指文件，整句似乎意指，一項研究經3名獨立審查者把關後變得更準確。

倫敦國王學院學者索恩（Tony Thorne）表示，這些語言「帶有一種愛爾蘭超現實主義的特質，把詩意語言、技術語言和標準隱喻混在一起。」他說，這種AI語言正像俚語和商業行話一樣，「創造一套新的代碼，強化使用者之間的團結和身分認同，同時也把外人排除在外。」

研究發布之際，外界日益擔憂，AI模型愈來愈強大、也可能更危險，卻愈來愈難被人類監控。Emergence執行主席尼塔（Dr Satya Nitta）指出，這些代理並未被指示發明語言，卻自行發展出新詞彙、共同含義和溝通慣例，其他代理也跟著採用。

尼塔表示，這些新語言慣例往往會演變到人類看得見對話，卻很難理解意思的程度。他說：「這對AI監督構成根本性挑戰：可觀察性不等於可理解性。」

語言 科技 監控

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI若失控引發極端災難 學者：人類恐遭滅絕

微軟發布人工智慧行為準則 強調AI須由人類掌控

AI自主抗衡大國／多國布局主權AI 防美中牽制

川習二會AI過招／美中AI會談 習訪美前談得成？

相關新聞

Meta自製AI晶片明年上陣 祖克柏拒全業界一起踩煞車

Meta正加快自製人工智慧（AI）晶片腳步，計劃明年上半年開始在資料中心部署新一代晶片，希望降低AI模型運算的成本和耗電量，減少對輝達（NVIDIA）的依賴。執行長祖克柏同時加入近日延燒的AI安全論戰，主張業者應找獨立機構評估模型安全，但不必等整個產業一起踩煞車。

鴻海攻日本AI伺服器市場！借重夏普品牌 瞄準五年後營收513億

日媒報導，日本夏普（Sharp）15日表示，已與台灣母公司鴻海集團開發新事業，開始接受人工智慧（AI）伺服器訂單，銷售搭載輝達（NVIDIA）繪圖處理器（GPU）晶片，運用鴻海集團的製造優勢，搶進日本的企業級伺服器市場。

AI自創人類看不懂的新語言！像有字天書混科技黑話 恐愈來愈難監控

衛報15日報導，自主人工智慧（AI）代理正迅速創造新方言，甚至以人類往往難以理解的語言彼此交談。最新研究發現，AI模型已使用一種奇怪的新式英語溝通，讀起來像是愛爾蘭作家喬伊斯（James Joyce）的「有字天書」《芬尼根守靈》（Finnegans Wake）與科技圈兄弟行話的混合體。

OpenAI聯手同業顧AI安全 另洽談新募資估值上看1.2兆美元

OpenAI一面和Anthropic、Google DeepMind聯手處理人工智慧（AI）安全問題，一面準備繼續推進技術和籌資。執行長奧特曼周二表示，他有信心AI業者能在不對社會造成重大傷害下安全發展AI；與此同時，OpenAI正和投資人初步洽談新一輪募資，估值可能突破1.2兆美元，為最快2027年上市預作準備。

沙國取消部分原油船貨…全球搶美油 西德州大漲逾4%漲幅超布蘭特

沙烏地阿拉伯的東西向輸油管遇襲後關閉，紅海岸延布港傳出已暫停裝載原油，並取消部分原訂9月底交運歐洲的原油船貨，這使得原本已因荷莫茲海峽戰事而緊繃的全球供應再遭重擊。歐洲買家緊急搶購替代原油，帶動美國西德州原油（WTI）周二大漲4.38%，漲幅超過布蘭特原油。

貝森特眾院作證談日圓干預 「知悉」眾院促美支持台灣加入IMF法案

美國財政部長貝森特周二在國會聽證會表示，美國聯手日本買進日圓只動用「象徵性」金額，就已達到支持日本政策的效果。同場聽證會上，共和黨籍眾議員金映玉透露，台灣正準備正式申請加入國際貨幣基金（IMF），並敦促美國表態支持。貝森特僅表示知悉相關法案，未進一步承諾。貝森特周日還將在紐約再會中國大陸國務院副總理何立峰，進行川習9月24日會面前最後一輪經貿談判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。