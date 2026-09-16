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Meta自製AI晶片明年上陣 祖克柏拒全業界一起踩煞車

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Meta正在測試第三代MTIA 450，代號Arke，由台積電代工，預定明年上半年開始部署。
Meta正在測試第三代MTIA 450，代號Arke，由台積電代工，預定明年上半年開始部署。

Meta正加快自製人工智慧（AI）晶片腳步，計劃明年上半年開始在資料中心部署新一代晶片，希望降低AI模型運算的成本和耗電量，減少對輝達（NVIDIA）的依賴。執行長祖克柏同時加入近日延燒的AI安全論戰，主張業者應找獨立機構評估模型安全，但不必等整個產業一起踩煞車。

Meta自2023年宣布研發自製AI晶片，目前正在測試第三代MTIA 450，代號Arke，預定明年上半年開始部署。第四代MTIA 500、代號Astrid，則預計約一個月後完成設計，2027年底進入資料中心，使用規模還將進一步擴大。

Meta工程副總裁Yee Jiun Song受訪時表示，每一代晶片都會承擔更多技術風險，換取更好的效能，包括提高每瓦電力和每美元支出的運算效能。

擁有Facebook、Instagram和WhatsApp的Meta近年大舉擴建AI基礎設施，自製晶片是其中重要一環。Meta和博通（Broadcom）合作設計，並交由台積電（2330）生產，希望逐步降低對輝達AI晶片的依賴。

若以資料中心最重要的耗電量衡量，Meta已承諾在12個月內部署總耗電規模超過1GW的自製晶片。Song表示，之後部署速度還會加快，前提是AI市場或需求沒有突然崩跌。

Meta超級智慧實驗室（Meta Superintelligence Labs）也參與晶片調校，提供未來AI模型及推論運算需求等資訊。Song表示，由於許多工程都由Meta自行完成，執行自家AI模型時，這些晶片的效率可以高於「輝達目前出貨的任何產品」。

台積電9月1日已將12顆新款晶片送到Meta，實際效能和Meta模擬結果僅相差2%至3%。團隊收到晶片第一天，就成功用來執行Meta自家模型，以及DeepSeek和阿里巴巴的AI模型。

初步測試顯示晶片設計沒有明顯問題，但在工廠逐步提高產量之際，仍需數月測試和調校。Meta四代自製晶片都仰賴高頻寬記憶體（HBM），主要鎖定一般用途的AI推論，並非要求模型極快回應的高速推論市場。

Meta原本還計劃開發代號Olympus的晶片，同時處理AI模型訓練和推論，原訂2028年或2029年推出，但後來取消，改把資源集中在推論晶片，成本是考量之一。

Song說，當資料中心晶片部署規模達到幾個GW時，「成本就變得非常重要」。如果同時處理訓練和推論的晶片可能貴30%，就會變得「完全無法接受」。

在自製AI晶片加速推進之際，祖克柏周二也加入AI安全之爭。他在X發文表示，AI實驗室應借重獨立評估機構和顧問，確保模型安全，「找獨立評估機構和顧問把關，是業界最佳做法」。

不過，祖克柏並不贊成業者必須等整個產業達成共識後，才一起放慢研發。Meta先前就自行決定放慢Muse AI工具的開發，並未要求其他AI業者同步減速。

祖克柏說：「Meta為了加強安全和資安，將Muse延後推出數個月。我們沒有要求其他人也得先這麼做，我們才願意做。我們只是把它當成日常工作的一部分，因為這顯然對使用者和我們自己都是正確的做法。」

祖克柏 晶片 Meta

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