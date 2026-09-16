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沙國取消部分原油船貨…全球搶美油 西德州大漲逾4%漲幅超布蘭特

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
沙烏地阿拉伯東西向輸油管受損、部分原油船貨取消，全球買家轉搶美國原油，推升西德州原油價格與油輪運費。示意圖。美聯社
沙烏地阿拉伯東西向輸油管受損、部分原油船貨取消，全球買家轉搶美國原油，推升西德州原油價格與油輪運費。示意圖。美聯社

沙烏地阿拉伯的東西向輸油管遇襲後關閉，紅海岸延布港傳出已暫停裝載原油，並取消部分原訂9月底交運歐洲的原油船貨，這使得原本已因荷莫茲海峽戰事而緊繃的全球供應再遭重擊。歐洲買家緊急搶購替代原油，帶動美國西德州原油（WTI）周二大漲4.38%，漲幅超過布蘭特原油。

西德州原油昨收每桶105.83美元，布蘭特原油則上漲2.9%至108.75美元；前者漲勢較猛，反映歐洲與亞洲買家都在轉搶美國原油，填補中東供應缺口。不過，兩者周三早盤分別回落0.54%與0.46%。

沙國取消部分船貨

路透引述交易商報導，全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯已通知歐洲客戶，取消部分9月裝船的原油貨載。沙國國營石油公司沙烏地阿美拒絕置評。

沙國東西向輸油管長達1,200公里，過去半年每天輸送約400萬至500萬桶原油，相當於全球供應的4%至5%，是荷莫茲海峽大致封閉後，中東原油出口的主要替代路線。

根據華爾街日報，管線可能先恢復部分運作，但完整修復恐需六至八周，這提高了布蘭特漲破每桶120美元的機率。但美國能源部長萊特（Chris Wright）周二對CNBC表示，初步研判管線可在數日內恢復輸油。各方對修復時間的估計仍有明顯落差。

高盛先前警告，若中東船隻遇襲事件進一步增加，油價可能升至每桶120美元；若區域出口恢復正常，則可能回落至80美元。

多地供應同時拉警報

其他產油區也出現供應風險。利比亞石油設施警衛隊要求改由國家石油公司接管行政與財務事務，不再隸屬國防部，已關閉哈馬達—扎維亞輸油管的一處閥門，導致哈馬達、塔哈拉及NC5三處油田停產。

利比亞國家石油公司警告，若閥門持續關閉或更多油田被迫停產，可能宣布遭波及的供應受不可抗力影響。不過，該公司董事長蘇萊曼（Massoud Suleman）表示，目前全國產量尚未受到重大衝擊，仍維持在每日約140萬桶。

俄羅斯與烏克蘭也持續互攻能源設施，推升美國柴油期貨及柴油裂解價差，兩者周二均創收盤新高。

全球買家搶美國原油

中東供應缺口使美國原油更形關鍵，這解釋了西德洲原油的漲幅超過布蘭特原油的緣故。即使跨洋運費飆上歷史新高，亞洲買家仍持續採購，因為WTI運抵亞洲後，價格仍低於阿聯的穆爾班原油。

彭博引述波羅的海交易所資料報導，從美國墨西哥灣岸運送200萬桶原油至中國的超大型油輪（VLCC）包船運費，周二升至約4,480萬美元，創歷史新高，較前一天的3,900萬美元大幅攀升，也遠遠超過2月底伊朗戰事爆發前的1,780萬美元。

Kpler數據顯示，已有六艘VLCC排定10月從墨西哥灣沿岸裝載原油運往亞洲，合計運量約1,200萬桶。

歐洲買家也在尋找替代貨源。路透社引述消息人士指出，波蘭最大煉油商Orlen正緊急從北海及更遠地區採購原油，包括美國WTI Midland、哈薩克CPC混合原油，以及阿爾及利亞和蓋亞那原油。Orlen自2022年起以沙國阿美為最大供應商，約四成原油來自沙國。

搶油潮已迅速反映在現貨市場。部分歐洲實體原油價格突破了每桶130美元，其中北海Forties原油升至136.75美元，逼近4月創下的147.37美元紀錄。

原油 漲幅 德州

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