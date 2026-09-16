貝森特眾院作證談日圓干預 「知悉」眾院促美支持台灣加入IMF法案

美國財政部長貝森特周二在國會聽證會表示，美國聯手日本買進日圓只動用「象徵性」金額，就已達到支持日本政策的效果。同場聽證會上，共和黨籍眾議員金映玉透露，台灣正準備正式申請加入國際貨幣基金（IMF），並敦促美國表態支持。貝森特僅表示知悉相關法案，未進一步承諾。貝森特周日還將在紐約再會中國大陸國務院副總理何立峰，進行川習9月24日會面前最後一輪經貿談判。

貝森特周二出席眾議院金融服務委員會聽證會時表示，美國7月31日聯手日本干預匯市、買進日圓，符合美國利益。他說：「日圓走強有利美國出口，也代表日本政府不必為籌措干預匯市所需外幣而出售美國資產。」

美日出手干預前，日圓兌美元已跌至40年低點。日本買進日圓時必須賣出美元，也可能出售美國公債。日本目前仍是美國公債最大海外持有國。

貝森特說，美國只動用「象徵性」金額，就能向市場表明支持日本政策。市場人士估計，美國財政部這次買進日圓動用的資金遠低於10億美元；相較之下，日本從7月底到8月底投入創紀錄的964億美元。

這筆交易甚至替美國財政部賺了錢。貝森特表示，獲利雖然「不是目的」，但財政部已從這次日圓操作賺進數千萬美元。

眾議員敦促政府支持台灣加入IMF

在這場聽證會上，金映玉敦促美國支持台灣加入IMF，並透露台灣正準備正式提出申請。

金映玉說：「我想談談《台灣不歧視法案》。這是我提出的法案，去年已納入《國防授權法》。法案要求美國派駐IMF的代表，運用美國的發言權和投票權，支持台灣加入IMF。」

她並說，美方一直和台灣政府官員討論此事，「台灣正準備正式提出加入IMF的申請，我希望美國能運用發言權支持台灣的申請，或鼓勵台灣儘快提出申請。」

貝森特並未承諾美國將支持台灣申請加入IMF，僅簡短回答：「我們知道妳提出的這項法案。」

金映玉隨後表示，強大的台灣是美國反制中國大陸經濟脅迫最有效的工具，並把話題轉向中國透過國營企業、掠奪性放貸和關鍵礦產供應鏈擴張影響力。貝森特則表示，美國正推動提高透明度，避免相關國家因大陸的掠奪性放貸落入債務陷阱。

支持川普選後發5,000美元支票計畫

貝森特周二也表態支持川普提出的5,000美元支票計畫。川普日前表示，如果共和黨在期中選舉後繼續掌控國會，將向美國成年人發放5,000美元。

面對美國債務膨脹和市場對財政惡化的憂慮，貝森特說：「我相信有辦法做到，而且不會影響財政赤字。」不過他沒有說明這筆支出如何籌措，只表示財政部研究這項計畫「已經有一段時間」。

如果需要國會授權，貝森特表示將和眾議院議長強生合作。他說：「讓美國人民口袋裡多一點錢，應該是所有人的目標。」並形容川普推動這項計畫的意願「非常認真」。

但這項構想可能耗資超過1兆美元。美國今年政府支出預料將比稅收和關稅收入高出約2兆美元，而美國債務上月已突破40兆美元。

共和黨籍參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）周二對這項構想態度較為謹慎。他表示，目前金融市場和美國債務的發展「真的令人擔心」，政府決定如何花錢時必須格外審慎，並設法放慢支出成長速度。

與此同時，貝森特又將投入美中經貿談判。金融時報引述美國官員報導，貝森特和美國貿易代表葛里爾周日將在紐約接待何立峰率領的中國大陸代表團，進行川普和習近平9月24日在華府會面前最後一輪談判。

貝森特和何立峰預料將討論人工智慧（AI）。雙方也將處理稀土出口和貿易政策等爭議，並討論是否延長美中貿易休戰安排。