傳黃仁勳將出席下周川習會國宴！美中休兵將到期 最後一輪可能談判曝

全球對人工智慧（AI）潛在風險的憂慮持續升高之際，路透引述知情人士15日透露，輝達執行長黃仁勳預計出席下周川習會國宴。另一方面，隨著美中貿易休兵將屆滿一年，美國財長貝森特預計20日將先在紐約會晤中國大陸國務院副總理何立峰，進行川習會前最後一輪談判，料將討論AI議題。

美國總統川普與中國國家主席習近平預定24日在華府會晤。黃仁勳此時出席川習國宴格外受到關注。輝達為全球AI開發商供應關鍵晶片，在AI產業占有舉足輕重的地位；而美國與中國目前正是推動先進AI工具發展及全球普及的兩大主要力量。

今年5月川普訪中並與習近平會晤時，黃仁勳原本並未列入受邀名單，直到最後關頭才獲邀隨行。當時川普專機空軍一號在阿拉斯加停留加油期間，黃仁勳被白宮記者目擊登機，川普隨後也發文證實他加入訪中代表團。

川普與黃仁勳日前也才公開對AI風險論調表態。黃仁勳14日在洛杉磯出席All-In峰會時突然接到川普電話，隨即開啟擴音讓全場聽見；川普當場將AI危害論形容為「騙局」，並稱機器人不會接管世界。

另一方面，金融時報報導，貝森特與美國貿易代表葛里爾將在紐約接待何立峰率領的中方代表團。除了AI，美中在稀土等議題上仍存在分歧。中國5月曾表示，川普與習近平已同意建立AI對話機制，川普也稱兩人在北京討論過AI護欄，但雙方此後一直未再就AI舉行高層會談。

另一項談判重點則是即將屆滿一年的美中貿易休戰協議。川習去年10月在南韓釜山會晤後，為持續數月的關稅及出口管制交鋒按下暫停鍵。當時川普同意延後實施可能波及數千家中國企業的出口管制，北京則暫緩祭出嚴厲的稀土及關鍵礦產出口限制。

華府峰會前，中國力促將休兵一路延長至川普本屆任期結束，但多名知情人士透露，美方堅持僅延長6個月，部分原因是華府認為北京並未完全履行釜山協議中的稀土承諾。

美國同時施壓中國放寬對日本的稀土出口限制，除了協助盟友，也因相關限制已產生連鎖效應，衝擊美國自身供應鏈。華府與東京尤其關切中國放慢釔（yttrium）出口；這種難以替代的金屬廣泛用於雷射、飛機引擎及半導體。

此外，美中也正敲定川普與習近平5月在北京同意成立的「貿易委員會」細節，計畫透過這項機制找出非敏感領域的產品，作為雙方降低關稅的對象。