英勞工每6人就有1人自費買AI工具 每年支出約428億

根據國際會計師事務所德勤（Deloitte）今天發布的研究，英國每6名勞工就有1人自費購買AI工具協助處理工作，每年總支出近10億英鎊（約新台幣428億元）。

路透社報導，根據首份「生成式AI職場調查」（Gen AI Workforce Survey），有2/3勞工曾嘗試使用ChatGPT、Claude、Google Gemini與Microsoft Copilot等AI工具，且有將近1/4的人每天在工作時使用這些工具。

德勤委託益普索（Ipsos）調查約2萬5000名勞工。

調查結果顯示，勞工自己開始使用AI的速度，比雇主提供相關工具的速度更快。

約31%的受訪者在雇主不知情的情況下使用生成式AI，也就是所謂的「影子AI」（Shadow AI）；另有17%的人自行付費使用至少一項生成式AI工具處理工作。

德勤英國AI長馬凱威（Hayley McKelvey）說：「英國勞工的行動已經證明，他們不想等公司批准才開始使用生成式AI。許多人已經在使用免費工具，或自行付費升級至進階版本，協助完成工作。」

調查發現，職場中最受常見的AI用途包括搜尋資訊、撰寫郵件草稿與整理摘要，每週平均能為員工省下70分鐘。