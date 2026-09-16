台積電ADR連二日下跌 台指期跌63點

美國財政部長貝森特周二在國會聽證會表示，美國聯手日本買進日圓只動用「象徵性」金額，就已達到支持日本政策的效果。同場聽證會上，共和黨籍眾議員金映玉透露，台灣正準備正式申請加入國際貨幣基金（IMF），並敦促美國表態支持。貝森特僅表示知悉相關法案，未進一步承諾。貝森特周日還將在紐約再會中國大陸國務院副總理何立峰，進行川習9月24日會面前最後一輪經貿談判。

2026-09-16 08:21