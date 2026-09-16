聽新聞
0:00 / 0:00
台積電ADR連二日下跌 台指期跌63點
台積電ADR周二下跌1%，收在413.75美元，較台北交易溢價10.6%。
台指期夜盤收盤跌63點至45,529點，跌幅0.1%。台灣加權股價指數周二跌351.03點，收在45,511.49點。台積電（2330）漲0.2%收在2,385元。
美國股市周二續跌，投資人靜待聯準會（Fed）周三利率決策，油價再度大漲推升通膨疑慮，美國10年期公債殖利率觸及近20年高點。
道瓊工業指數下跌328.09點，跌幅0.6%，收在52,093.11點；標普500指數下跌34.25點，跌幅0.5%，收7,585.73點；那斯達克指數下跌204.84點，跌幅0.8%，收在25,981.57點。
費城半導體指數漲0.4%，過去三個月仍跌逾20%。輝達（NVIDIA）漲0.6%。
個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）
台積電 TSM US 2,637.33元 -1.02% 2,385.00元 10.58%
日月光投控 ASX US 591.53元 +0.11% 592.00元 -0.08%
聯電 UMC US 137.75元 -1.32% 138.50元 -0.54%
中華電 CHT US 144.60元 +0.27% 143.50元 0.77%
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。