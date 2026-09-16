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AI創新、安全只能二選一？黃仁勳稱是假命題 傳將參加川習國宴

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳15日在Salesforce場合上站台和Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）對談。法新社
黃仁勳15日在Salesforce場合上站台和Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）對談。法新社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳反對AI業界為安全集體放慢研發，也認為美國無須加強監管，和OpenAI、Anthropic及馬斯克立場相左。他的看法更接近美國總統川普，還傳將出席下周川普為習近平舉行的國宴

黃仁勳周二在舊金山出席Salesforce活動時表示，市場本身已有約束力量，沒有必要再制定新的法律或監管措施。他認為，把AI創新速度和安全視為只能二選一，是「錯誤的選擇」。

黃仁勳說：「兩者絕對可以兼顧。」企業可以全速創新，但如果對產品功能、能力或安全沒有把握，就不應推出，而應放慢腳步，直到確定產品安全可靠。他並強調，「安全最重要」，但AI安全本質上是工程問題。

他說：「大可全力往前衝，但如果發現公司失控了，或產品可能不安全，就停一下，把事情做好。」

他的說法和近期AI業界部分重量級領袖形成鮮明對比。Anthropic執行長阿莫戴、OpenAI執行長奧特曼和馬斯克（Elon Musk）日前罕見站在同一陣線，公開呼籲AI業界協調放慢研發速度，以便更充分處理AI可能帶來的風險。

黃仁勳則認為，不應把安全和創新速度對立起來，企業應自行判斷產品是否安全，而不是整個產業一起踩煞車。只要發現產品可能造成危害，就不要推出；如果研發過程失去控制，就暫停下來解決問題。

輝達今年已向OpenAI投資300億美元，並為OpenAI在俄亥俄州的資料中心園區提供最高1,050億美元融資擔保；另外承諾向Anthropic投資最多100億美元，也曾斥資20億美元入股xAI。xAI後來和SpaceX合併，SpaceX並於6月掛牌上市。

黃仁勳近日和川普的關係也更加密切。CNBC引述知情人士報導，習近平下周赴華府和川普會面時，黃仁勳預料將出席川普為習近平舉行的國宴。

白宮官員表示，川普邀請數位美國企業領袖出席和習近平的晚宴，因為川普「始終把為美國談成好交易放在優先位置」。目前尚不清楚還有哪些企業領袖受邀。AI預料將是川習會的重要議題之一。黃仁勳今年也曾和少數美國企業執行長隨川普訪問中國大陸。

川習 黃仁勳 國宴

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