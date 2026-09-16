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Salesforce：AI掀介面革命 企業價值在底層平台

中央社／ 舊金山15日專電

AI逐漸取代企業軟體介面，引發業者恐失去使用者入口掌控權的疑慮。Salesforce應用程式暨行銷部門總裁史托克斯談到相關問題時表示，Salesforce核心價值從來不在使用者介面，而是底層平台，對此變革反而感到非常興奮。

Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）則表示，「AI正在掀起一場介面革命」。

美國科技界就放慢先進AI模型開發步調論戰之際，企業軟體巨頭、客戶關係管理（CRM）業者Salesforce年度大會Dreamforce在舊金山登場。中央社受邀參加。

Salesforce應用程式暨行銷部門總裁史托克斯（Patrick Stokes）在會前接受媒體問答時表示，「前沿模型發展如果稍微放慢，其實算是一項好消息，因為我們還有很多地方需要趕上」。Salesforce的角色是讓AI模型周圍的系統、基礎設施和能力變得更成熟。

史托克斯指出，對整個產業而言，無論是可信度、資料完整性，還是把正確資料放進模型，以及應該採用哪些技術，讓AI能提供更好的答案，都還有很多工作要做。

今年大會焦點之一是Salesforce與Anthropic的合作，讓使用者能透過Claude存取並操作Salesforce，同時將Claude的AI能力整合至Salesforce平台。外界關注，若未來使用者不需再登入Salesforce，而是透過Claude的AI代理完成工作，是否對Salesforce造成衝擊。

史托克斯談到相關問題時指出，「我要講一個可能有點具爭議性的看法...我們對此感到非常興奮」。

他認為，Salesforce的價值從來不在於使用者介面，而是在於底層平台，「（企業軟體的）使用者介面經常妨礙使用者完成工作，拖慢工作速度，因為裡面的內容、規則太多，使用起來可能非常困難」。這樣的介面變革發展反而會提高底層平台的價值。

Salesforce今天發布AI代理人介面架構AIforce，讓使用者不必登入傳統的Salesforce介面，能直接在Slack或Claude等日常工作環境中完成任務。

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