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油價漲、美債殖利率創高　美股3大指數收跌費半小漲

中央社／ 紐約15日綜合外電報導

隨著國際油價飆漲、美國10年期公債殖利率觸及19年高點，美股3大指數今天收跌。費城半導體指數則是微幅收高。市場投資人靜待美國聯邦準備理事會（Fed）本週利率決策。

道瓊工業指數跌328.09點或0.63%，收報52093.11點。

標普500指數挫34.25點或0.45%，收在7585.73點。

那斯達克指數跌204.84點或0.78%，收25981.57點。

費城半導體指數漲44.27點或0.40%，收11175.55點。

美債殖利率 殖利率 油價

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