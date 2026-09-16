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油價漲、美債殖利率創高 美股3大指數收跌費半小漲
隨著國際油價飆漲、美國10年期公債殖利率觸及19年高點，美股3大指數今天收跌。費城半導體指數則是微幅收高。市場投資人靜待美國聯邦準備理事會（Fed）本週利率決策。
道瓊工業指數跌328.09點或0.63%，收報52093.11點。
標普500指數挫34.25點或0.45%，收在7585.73點。
那斯達克指數跌204.84點或0.78%，收25981.57點。
費城半導體指數漲44.27點或0.40%，收11175.55點。
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