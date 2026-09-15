可程式化晶片商Altera在美申請IPO 募資上看20億美元
美國可程式化晶片製造商亞爾特拉（Altera）今天表示，已在美國保密申請首次公開募股（IPO）。這家公司目前由英特爾（Intel）和私募基金公司銀湖（Silver Lake）持有。
路透社上週引述知情人士報導，Altera正準備最快今年內掛牌上市，募資規模可能達到20億餘美元（約新台幣638億元）。
Altera主要生產可程式化晶片，這種晶片用於資料中心、通訊網路、工業設備、人工智慧（AI）應用及航太與國防系統。
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