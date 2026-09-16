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美機油飆漲 好市多限購

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

中東戰事推升油價柴油、機油等油品價格跟著狂飆，連美國好市多（Costco）都受衝擊，開始限購機油。

美國好市多官網顯示，好市多自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）全合成機油，已經限制會員每七天最多購買兩組，售價還從平常約30美元大漲至57.99美元，反映原油供應吃緊的衝擊，正從汽柴油一路蔓延至機油等油品。

除科克蘭每瓶5夸脫（約4.73公升）的全合成機油遭限購外，美孚1號（Mobil 1）機油也遭限購，每名會員最多五組，每組六瓶、每瓶946毫升（美制1夸脫），售價43.99美元。

國際油價近日大漲，布蘭特原油14日盤中突破每桶109美元，西德州原油（WTI）也站上104美元，終場分別收在105.68和101.39美元。沙烏地阿拉伯東西向輸油管上周遭來自伊拉克的無人機攻擊受損後關閉，使供應更加吃緊。

油價上漲也使煉油業者生產汽柴油的利潤提高，因而優先生產燃料，排擠製造合成機油所需的基礎油，進一步推高機油價格。

好市多 柴油 油價 原油

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