聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果衝Siri AI 新品潮來了

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

蘋果新任執行長特納斯接棒後，正推動蘋果號稱「歷來最雄心勃勃的產品計畫」，不只Mac、iPad和入門iPhone將全面換代，更將首度大舉進軍智慧家庭螢幕。貫穿這波新品攻勢的主軸則是Siri AI，希望藉此追趕在AI領域領先的矽谷同業。

彭博記者葛曼預告，蘋果未來半年仍有大批新品排隊登場。預期今年內會更新HomePod mini和Apple TV，兩款產品外觀變化不大，重點是換上新晶片，支援Siri AI。

更受矚目的是延宕多時的智慧家庭中樞，最快10月亮相。這款方形螢幕採用全新作業系統，可搭配喇叭底座或掛牆使用，並具備視訊通話和臉部辨識功能，可依不同使用者顯示個人化內容。

Mac也將改款。高階MacBook將首度導入觸控和OLED螢幕，搭載M5 Pro和M5 Max晶片，是2021年以來MacBook Pro最大幅度改款；14吋入門MacBook Pro和iMac則將升級M6晶片，iMac則推新色；iPad mini也將首度採用OLED螢幕。

明年上半年，MacBook Air將換上M6晶片，MacBook Neo則升級A19 Pro。鎖定學生和兒童的入門iPad將首度支援Apple Intelligence和Siri AI；iPad Pro除升級晶片，蘋果也測試導入均熱板改善散熱。iPad Air則首度採用OLED螢幕。

iPhone產品策略也將出現重要改變。標準版iPhone 18和較平價的iPhone 18e將從秋季改到春季推出，其中iPhone 18搭載A20晶片。iPhone Air 2則採用2奈米A20 Pro晶片，希望改善電池續航力，並新增超廣角鏡頭。蘋果同期還準備推出新款Pencil Pro和Apple Pencil USB-C，iPhone Duo也將支援Apple Pencil。

2027年下半年，蘋果產品攻勢還將擴大，包括搭載M7晶片的新MacBook、智慧眼鏡、內建相機的AirPods、家庭保全系統、重新設計的Apple Watch、iPhone問世20周年紀念機種，以及第二代iPhone Duo。不過，葛曼指出，蘋果新品上市時程仍可能調整，部分產品也可能取消。

Siri 蘋果 特納斯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣大大手筆砸240萬 買iPhone 18 Pro抽「Apple 尊爵旗艦組」大禮包

iOS 27正式更新！Apple Intelligence大升級 這幾個實用新功能超有感

中華電信公布iPhone 18 Pro系列首賣活動 邀全台果粉線上登記抽優惠

舊iPhone不降反漲更想換新機？醫揭「乾脆買新的」心理陷阱

相關新聞

貝森特：美債殖利率上揚是「全球」問題 周末將會何立峰

美國財長貝森特15日在眾議院金融服務委員會作證，他提到了與中國副總理何立峰會晤事宜，表示兩人本周末將會面，他期待與何立峰討論與伊朗戰爭有關的制裁問題。

微軟畫紅線立下「AI憲法」影響全球基建投資 牽動廣達、鴻海

繼Anthropic、OpenAI、SpaceX等大咖喊出AI發展過快，應放慢精進AI模型效能的速度之後，微軟也畫「AI紅線」，喊出「人本AI」（Humanist AI）概念，立下自家「AI憲法」。

亞洲高收益債 市場贏家！受惠大陸融資成本下降 企業違約數量減少

隨著中國融資成本持續下降，並改善發債企業的財務狀況，亞洲高收益債券已成為全球債券市場中一個令人意想不到的贏家。

WTO呼籲修復世界貿易體系

世界貿易組織（WTO）15日表示，如果世界貿易體系分裂，變成少數幾個地緣政治集團或更多區域集團，預估到本世紀中葉，經濟活動將大幅減少。

兩大核能機構示警 全球鈾料十年內面臨短缺

經濟合作發展組織（OECD）核能署（NEA）與國際原子能總署（IAEA）聯名警告，全球鈾礦業者必須啟動開發計畫，以避免到2030年代中期時出現鈾料供給緊俏的窘境。由於電力業者及各國政府對核電擴張投下5兆美元的大賭注，兩大機構的評估無異當頭一棒。

歐盟築高牆防網路危害兒少 平台應加強年齡驗證、提供管控工具

歐盟執委會文件顯示，歐盟將提出一項限制令，限制15歲以下未成年人使用社群媒體、影片分享平台、AI聊天機器人和線上遊戲。這是迄今為止保護該區兒少免受網路危害的最全面計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。