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歐盟築高牆防網路危害兒少 平台應加強年齡驗證、提供管控工具

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
歐盟執委會文件顯示，歐盟將提出一項限制令，限制15歲以下未成年人使用社群媒體、影片分享平台、AI聊天機器人和線上遊戲。示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
歐盟執委會文件顯示，歐盟將提出一項限制令，限制15歲以下未成年人使用社群媒體、影片分享平台、AI聊天機器人和線上遊戲。示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

歐盟執委會文件顯示，歐盟將提出一項限制令，限制15歲以下未成年人使用社群媒體、影片分享平台、AI聊天機器人和線上遊戲。這是迄今為止保護該區兒少免受網路危害的最全面計畫。

路透報導，根據取得的文件顯示，這項提案是「歐盟兒少法案」的一環，歐盟執委會主席范德賴恩和歐盟科技執委維爾庫南，預定17日正式提出該法案。范德賴恩可能在16日宣讀歐盟咨文時，宣布部分政策細節。

此時全球日益擔憂大型數位平台可能對兒少健康與安全造成影響，這類平台包括Meta旗下的臉書與IG（Instagram）、TikTok、Google旗下的YouTube，以及ChatGPT。

該文件顯示，「歐盟的做法應讓未成年人能夠從數位服務的巨大潛力中受益，同時還要保護他們不會受到傷害和剝削。必須限制科技公司接觸我們孩子的管道，而不是反其道而行。」

依據提案，15歲及以上的青少年可開設自己的帳號；而13-14歲的青少年可在家長監督下，開設社群媒體和影音分享平台具限制功能的帳號，並限制聯絡人和使用時間。

此外，3-12歲兒童的帳號將完全由父母控管，且只能使用符合嚴格安全標準的兒童友善服務。3歲以下幼兒完全不可使用這些服務。

歐盟執委會的提案還將涵蓋影音遊戲平台，要求用戶須根據年齡，分階段使用各類服務。

歐盟執委會拒絕置評。社群企業則表示，他們已採取預防措施，且許多平台都把註冊的最低年齡限制，設定為至少13歲。

根據這份文件，企業將必須繳納監管費用，以提供監管機構執法和監督工作所需的資金。

企業還必須提供工具，讓兒童能夠輕鬆舉報有害內容，並提供有效的家長管控工具。社群媒體和影音分享平台將被要求在用戶開通新帳號時驗證年齡；而線上遊戲平台則必須在兒童下載遊戲前驗證其年齡。

歐盟 兒少 網路

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