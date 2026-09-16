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亞洲高收益債 市場贏家！受惠大陸融資成本下降 企業違約數量減少

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
彭博數據顯示，今年來亞洲高收益美元債報酬率達到4.3%，美國高收益債券僅為1.8%。路透
彭博數據顯示，今年來亞洲高收益美元債報酬率達到4.3%，美國高收益債券僅為1.8%。路透

隨著中國融資成本持續下降，並改善發債企業的財務狀況，亞洲高收益債券已成為全球債券市場中一個令人意想不到的贏家。

彭博資訊的數據顯示，今年來亞洲高收益美元債報酬率達到4.3%，而美國高收益債券僅為1.8%。同期，亞洲高收益債表現還贏過20多個全球主要債券指數。過去一個月來，以中國借款人占比最大的亞洲高收益債，進一步擴大領先優勢，美中基準殖利率利差也擴大至紀錄高點。

亞洲高收益債表現優異的背後，是更強勁的基本面：中國融資成本接近歷史低點，且亞洲經濟成長較快，推動違約數量下降。儘管聯準會（Fed）本周幾乎確定會升息，中東衝突也推高了油價，但這類債券的信用利差上周仍收斂至紀錄低點。與此同時，通膨捲土重來的擔憂，使愈來愈多全球債券資產陷入虧損。  

信評業者穆迪（Moody's）近期的一份報告顯示，至少在其追蹤的企業中，今年截至7月，美國共有43家企業發債人違約，歐洲、中東和非洲地區為20家，而亞太地區僅一家。

不過，美國公債殖利率近期持續走高，加上Fed可能進一步升息，代表中國以外的亞洲央行可能面臨更大壓力，於是不得不透過升息，以遏制資本外流，進而推高企業的融資成本。 即便如此，本月以來高收益中資美元債仍上漲0.2%，同期亞洲高收益債整體下跌0.4%。

大華資產管理亞洲固定收益總監麥爾文‧陳（音譯）表示：「投資人可能會開始向信用評級更高的債券移動，選擇那些殖利率仍有吸引力、但無需承擔同等違約風險的標的。」  

對部分投資人而言，亞洲高收益美元債長期被市場忽視，因此仍存在挖掘價值的空間。花旗亞太區債務資本市場主管賈朗表示，如果基本面維持穩健，亞洲高收益債市場未來一年「可能會真正開始回暖」，他預測「科技和資料中心領域可能成為高收債發行成長的重要來源。

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