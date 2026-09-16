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穿越荷莫茲海峽口袋要深 油輪日租金漲破百萬美元

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美伊戰爭爆發，願意穿越荷莫茲海峽的船隻嚴重不足，在這條航線租用油輪成本已突破每日100萬美元。

據倫敦波羅的海交易所最新數據，從波斯灣運送石油到中國的船隻，14日日租金增加到103.5萬美元，首次突破100萬美元大關。

不過，此運價參考意義已下降，因波斯灣石油目前主要出口方式已轉向接駁運輸，也就是先由中東石油公司自有船隊將原油運出荷莫茲海峽，再由外國油輪接力運往目的地。

儘管如此，從阿曼灣向中國運輸原油成本也達每天約64.4萬美元。在過去市場低迷時期，同類船舶收入有時甚至難以覆蓋運營成本。

多種因素推動運輸成本上漲，其中許多都與伊朗戰爭和一位神秘南韓富豪巨額押注有關。

巨額運費在一定程度上也反映煉油利潤率飆升。美伊和俄烏這兩場戰爭，導致全球燃料產量無法滿足需求，促使煉油商想方設法採購和運輸能弄到的原油，因為將原油加工成柴油和汽油等成品油仍有利可圖。

與此同時，船舶接力將原油運出荷莫茲海峽的方式，使油輪完成一次航程所需時間拉長，也占用運力供應。此外，葉門胡塞武裝對沙烏地石油供應的干擾迫使一些船隻繞道非洲，導致航程延長30天。

油輪 租金 荷莫茲海峽

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